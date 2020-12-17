ЕС назвал точную дату начала вакцинации от коронавируса

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Татьяна Лозовенко
Вакцинация против Covid-19 начнется в ЕС 27, 28 и 29 декабря, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем твите, опубликованном в четверг, 17 декабря. Об этом пишет Le Figaro.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) объявило, что рассмотрит судьбу вакцины Pfizer-BioNTech 21 декабря — на неделю раньше запланированного срока. Комиссия уточнила, что затем даст разрешение в течение двух дней после одобрения препарата.
Напомним, 27 стран ЕС смогут начать кампании вакцинации против коронавируса в тот же день, когда регулирующий орган Евросоюза одобрит вакцину, разработанную Pfizer-BioNTechи.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить маску во время рождественских встреч и празднования конца года в Европе, заявила организация в среду, 16 декабря, предупредив о высоком риске возобновления эпидемии в начале 2021 года.
Как сообщали "Комментарии", ученые из университета в Тель-Авиве, Израиль, провели исследование и выяснили, что светодиодные лампы, излучающие ультрафиолетовые лучи, убивают коронавирус. Их можно использовать в борьбе с пандемией COVID-19. Профессор Тель-Авивского университета Хадас Мамане подчеркнул, что светодиодные лампы предлагают простые, быстрые и дешевые методы дезинфекции.
Недавно владелец бельгийского бара в Остенде сообщил в социальных сетях о формировании новой религии. Предприниматель был недоволен тем, что правительство разрешило некоторые религиозные церемонии в Бельгии, но сохранило запрет на бизнес, и основал новую религию для тех, кто хочет посещать службу для ведения бизнеса, чтобы обойти "коронавирусные" ограничения.
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