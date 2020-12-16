Все страны ЕС начнут вакцинацию в один день - Еврокомиссия

27 стран ЕС смогут начать кампании вакцинации против коронавируса в тот же день, когда регулирующий орган Евросоюза одобрит вакцину, разработанную Pfizer-BioNTechи, и даст разрешение на использование. Об этом объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен в среду, 16 декабря, сообщает Le Figaro.

"Наконец, в течение недели будет разрешена вакцина, поэтому вакцинация может начаться немедленно", — заявила она перед Европейским парламентом.

"Итак, давайте начнем эту вакцинацию (кампанию) в тот же день", — добавил она.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте публично предложил начать вакцинацию в странах ЕС одновременно.

Напомним, вчера немецкие СМИ сообщили, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) намерено утвердить вакцину против COVID-19, разработанную Pfizer и BioNTech 23 декабря. Американское издание опубликовало статью, в которой заявило, что Германия пытается "подтолкнуть" Европейский Союз к утверждению вакцины Pfizer и BioNTech.

Кроме того, глава МОЗ Германии выразил свое неодобрение в отношении Европейского агентства по лекарственным средствам, отметив, что Германия создала около 440 центров вакцинации, активировала около 10 000 врачей и медицинского персонала и готова начать массовые вакцинации уже во вторник.

Ранее "Комментарии" сообщали, что вчера в СМИ просочилась информация о 10 техногигантах, против которых Европейский союз введет санкции за монополию. Европейская комиссия выдвинула ряд критериев, включая доход и количество пользователей, которые станут определяющими для крупных цифровых бизнесов.













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