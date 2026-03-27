ЕС не на шутку лихорадит из-за Орбана: нам на Западе напугали неотвратимой катастрофой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рискует проиграть парламентские выборы, запланированные на 12 апреля, и потерять контроль над правительством. В то же время, если этого не произойдет, Европейский Союз может оказаться перед серьезными вызовами, вынужден действовать, избегая постоянных венгерских блокировок, сообщает Reuters.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Издание отмечает, что Орбан поддерживает дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, а также имеет тесные связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом, часто вызывающим раздражение среди европейских партнеров. Самым свежим примером такого конфликта стало блокирование важного кредита для Украины на сумму 90 миллиардов евро, что спровоцировало дипломатическое напряжение.

Один европейский дипломат отметил, что попытки убедить Орбана прекратить такие действия больше не дают результата: "Это была последняя капля, переполнившая чашу. Надежда убедить Орбана потеряна".

В Брюсселе надеются, что в случае ухода Орбана Венгрия перестанет блокировать поддержку Украины и санкции против РФ. Однако в случае сохранения Орбана у власти страны ЕС обсуждают возможность ограничить роль Венгрии в принятии решений на уровне блока. Бывший премьер Латвии Кришнянис Кариньш подчеркнул, что "больше того же" больше не является приемлемым сценарием для большинства стран ЕС, а неназванный высокопоставленный чиновник Еврокомиссии добавил: "Если Орбан останется, нам придется изменить способ нашей работы".

Однако европейские дипломаты предупреждают, что даже победа оппозиционного кандидата не гарантирует кардинальных изменений в политике Венгрии, особенно в вопросах миграции и перспектив вступления Украины в ЕС. Как отмечают чиновники, лидер оппозиции Петер Мадяр происходит из той же политической семьи, что и Орбан, так что радикальных изменений ожидать не стоит.

