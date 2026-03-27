ЄС не на жарт лихоманить через Орбана: нам Заході нажахали невідворотною катастрофою

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ризикує програти парламентські вибори, заплановані на 12 квітня, і втратити контроль над урядом. Водночас, якщо цього не станеться, Європейський Союз може опинитися перед серйозними викликами, змушений діяти, уникаючи постійних угорських блокувань, повідомляє Reuters.

Видання наголошує, що Орбан підтримує дружні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, а також має тісні зв’язки з колишнім президентом США Дональдом Трампом, що часто викликає роздратування серед європейських партнерів. Найсвіжішим прикладом такого конфлікту стало блокування важливого кредиту для України на суму 90 мільярдів євро, що спровокувало дипломатичну напругу.

Один європейський дипломат зазначив, що намагання переконати Орбана припинити такі дії більше не дають результату: "Це була остання крапля, яка переповнила чашу. Надія переконати Орбана втрачена".

У Брюсселі сподіваються, що у разі відходу Орбана Угорщина перестане блокувати підтримку Україні та санкції проти РФ. Проте у разі збереження Орбана при владі, країни ЄС обговорюють можливість обмежити роль Угорщини у прийнятті рішень на рівні блоку. Колишній прем’єр Латвії Крішняніс Каріньш підкреслив, що "більше того ж самого" більше не є прийнятним сценарієм для більшості країн ЄС, а неназваний високопосадовець Єврокомісії додав: "Якщо Орбан залишиться, нам доведеться змінити спосіб нашої роботи".

Втім, європейські дипломати попереджають, що навіть перемога опозиційного кандидата не гарантує кардинальних змін у політиці Угорщини, особливо у питаннях міграції та перспектив вступу України до ЄС. Як зазначають чиновники, лідер опозиції Петер Мадяр походить із тієї ж політичної родини, що й Орбан, тож радикальних змін очікувати не варто.

