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ЕС не верит в скорый мир: какую сумму хочет потратить, чтобы подготовиться к войне с РФ

Еврокомиссар хочет заложить 100 млрд евро на оборону ЕС, чтобы подготовиться к нападению РФ

сегодня, 08:38
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Кравцев Сергей

Комиссар ЕС по обороне и космосу Андрюс Кубилюс хочет заложить 100 миллиардов евро на оборону. Это будет превентивное решение на случай нападения России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

ЕС не верит в скорый мир: какую сумму хочет потратить, чтобы подготовиться к войне с РФ

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Кубилюс хочет, чтобы следующий семилетний бюджет ЕС выделял 100 миллиардов евро на оборону, поскольку текущий семилетний бюджет на более 1 триллиона евро предусматривает лишь 10 миллиардов евро на оборону.

"Мы должны быть готовы к возможности российской агрессии... Если мы потерпим неудачу в Украине, то, конечно, вероятность российской военной агрессии против стран ЕС может возрасти", — сказал он.

Комиссар ЕС подчеркнул, что врагом ЕС является российский диктатор Владимир Путин. И отметил, что предоставление Украине поддержки, необходимой ей для победы в войне, является ключевым.

Заметим, что Кубилюс это первый комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса. Данная должность создана для лучшей интеграции раздробленной оборонной промышленности блока, увеличение расходов, отправки больше оружия в Украину и улучшения оборонной координации с НАТО и Соединенными Штатами.

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Также издание "Комментарии" сообщало – почему в Европе после обострения в Сирии заговорили, что Россию можно выгнать в Украину.

Ранее "Комментарии" писали – новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Россия находится в ослабленном состоянии, а Украина хотела бы окончания войны. По его словам, это создает условия, чтобы "немедленно прекратить огонь и начать переговоры".




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