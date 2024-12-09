Следующие 2-3 месяца очень важные: Эрдоган намекнул на скорых изменениях в мире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир начал стремительно меняться. Турецкий лидер подчеркнул, что следующие 2-3 месяца будут важными. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Hurriyet.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Эрдоган обратил внимание на то, что на выборах президента США победу одержал Дональд Трамп.

"Увидим, какой будет администрация Трампа и администрация в США. Мир станет совсем другим. Следующие 2-3 месяца очень важные. Как Турция, мы делаем все возможное и даем соответствующие месседжи", — подчеркнул Эрдоган.

Читайте также на портале "Комментарии" — Эрдоган сделал подножку Путину: что на самом деле происходит в Сирии.

Также издание "Комментарии" сообщало – Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с молодежью сделал неожиданное заявление: он считает себя и президента России Владимира Путина единственными настоящими мировыми лидерами. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос о причинах своих успехов в дипломатии.

"Сегодня в мире только два настоящих лидера: я и Путин. Это не просто мое мнение, это факт. Представьте, я работаю на своей должности уже 22 года, и у Путина аналогичный опыт", — сказал Эрдоган, сравнивая продолжительность своего правления с каденцией. российского президента.

Также Эрдоган высказался о политической ситуации в Германии после завершения каденции Ангелы Меркель. По его словам, германская политика потеряла былую силу. Однако он упомянул бывшего канцлера Герхарда Шредера, назвав его одним из лучших лидеров.

Ранее "Комментарии" писали – события в Сирии – это хорошая "оплеуха" кремлевскому диктатору Владимиру Путину, который благодаря вступлению в войну в Сирии в 2015 году смог выйти из международной изоляции после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе, считает политолог Максим Яли.



