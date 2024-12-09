Следующие 2-3 месяца очень важные: Эрдоган намекнул на скорых изменениях в мире

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Кравцев Сергей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир начал стремительно меняться. Турецкий лидер подчеркнул, что следующие 2-3 месяца будут важными. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Hurriyet.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников
Эрдоган обратил внимание на то, что на выборах президента США победу одержал Дональд Трамп.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с молодежью сделал неожиданное заявление: он считает себя и президента России Владимира Путина единственными настоящими мировыми лидерами. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос о причинах своих успехов в дипломатии.
Также Эрдоган высказался о политической ситуации в Германии после завершения каденции Ангелы Меркель. По его словам, германская политика потеряла былую силу. Однако он упомянул бывшего канцлера Герхарда Шредера, назвав его одним из лучших лидеров.
Ранее "Комментарии" писали – события в Сирии – это хорошая "оплеуха" кремлевскому диктатору Владимиру Путину, который благодаря вступлению в войну в Сирии в 2015 году смог выйти из международной изоляции после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе, считает политолог Максим Яли.
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