ЕС обсуждает снятие санкций с российского банка ради Украины – FT

Европейский Союз рассматривает возможность отмены части санкций для российского банка, что позволит восстановить России связь с международной финансовой сетью Swift. Таким образом, ЕС может выполнить просьбу Кремля, который в противном случае грозится заблокировать зерновое соглашение для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Financial Times.

ЕС обсуждает снятие санкций с российского банка ради Украины. Фото из открытых источников

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План, предложенный в Москве в ходе переговоров с посредниками в ООН, позволит российскому "Россельхозбанку" создать дочернюю компанию для обработки финансовых платежей, связанных с экспортом зерна, указывает издание со ссылкой на пять человек, участвующих в обсуждении. Эта компания сможет использовать систему финансовых взаимодействий Swift, заблокированную для большинства российских банков после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Снятие санкций обсуждалось на прошлой неделе на саммите ЕС в Брюсселе. Таким образом, Запад рассматривает это как потенциальное средство убедить Кремль продлить Черноморское соглашение, по истечении его срока действия 17 июля.

Два человека указали, что эта идея является "худшим вариантом", чтобы получить поддержку Путина и продлить соглашение. Однако официальные посредники указывают, что угрозы России серьезнее, чем в прошлые разы, когда Москва также сообщала, что не продлит соглашение.

"Это подчеркивает, насколько западные правительства отчаянно пытаются сохранить соглашение об экспорте зерна, которое также является финансовым спасением для Украины", — пишет Financial Times.

Однако вопрос усугубляется тем, что "Россельхозбанк" полностью контролируется Кремлем. Его бывший директор Дмитрий Патрушев является министром сельского хозяйства РФ и сыном Николая Патрушева – помощника Путина, активно поддерживающего российскую агрессию в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия возобновила авиарейсы в одну из "дружественных" стран.

Также "Комментарии" писал о британской разведке, указывающей на серьезные беспокойства в России из-за войны в Украине.