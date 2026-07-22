ЕС оказался на грани раскола из-за новых санкций против России: что происходит

После ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии процесс согласования новых санкций против России не стал проще. Напротив, Европейский Союз столкнулся с новой проблемой — теперь отдельные страны открыто отстаивают собственные экономические интересы, тормозя принятие 21-го пакета ограничений. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и участников переговоров.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По информации издания, послы стран ЕС вновь попытаются согласовать санкционный пакет, однако ради достижения компромисса часть предложенных мер уже пришлось смягчить или вовсе исключить. Если раньше главным оппонентом санкционной политики считался Будапешт во главе с Виктором Орбаном, то после прихода к власти Петера Мадьяра прежний "удобный виновник" исчез.

Теперь правительства государств-членов вынуждены самостоятельно объяснять, почему они выступают против отдельных ограничений. По словам главы делегации Европарламента по связям с Россией Вилле Нийнистё, неожиданностью стало то, насколько много стран начали препятствовать усилению давления на Москву именно тогда, когда российская экономика испытывает растущие последствия войны.

Одним из главных противников нынешнего пакета стала Греция. Афины не поддерживают запрет на перевозку российского сжиженного природного газа европейскими компаниями в третьи страны, опасаясь серьезных последствий для национального судоходного бизнеса. Кроме того, вместе с Мальтой и Кипром Греция добивается компромисса по вопросу ограничения цен на российскую нефть.

Дополнительные сложности возникли и из-за Австрии, которая требует учесть интересы банка Raiffeisen, потерявшего активы в России. В то же время несколько стран добились исключения запрета на импорт отдельных видов российской рыбы, а Франция и Италия настояли на смягчении ограничений в отношении бывших российских военных.

Несмотря на разногласия, дипломаты рассчитывают, что пакет все же удастся согласовать. Его действующая редакция предусматривает отключение новых российских банков от системы SWIFT, а также крупнейшее с 2023 года расширение санкционного списка – более чем на 250 физических лиц.

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