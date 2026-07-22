ЄС опинився на межі розколу через нові санкції проти Росії: що відбувається

Після звільнення Віктора Орбана з посади прем'єр-міністра Угорщини процес узгодження нових санкцій проти Росії не став простішим. Навпаки, Європейський Союз зіткнувся з новою проблемою — тепер окремі країни відкрито обстоюють власні економічні інтереси, гальмуючи ухвалення 21-го пакету обмежень. Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів та учасників переговорів.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, посли країн ЄС знову спробують узгодити санкційний пакет, проте задля досягнення компромісу частину запропонованих заходів вже довелося пом'якшити або виключити. Якщо раніше головним опонентом санкційної політики вважався Будапешт на чолі з Віктором Орбаном, то після приходу до влади Петера Мадьяра колишній "зручний винуватець" зник.

Наразі уряди держав-членів змушені самостійно пояснювати, чому вони виступають проти окремих обмежень. За словами голови делегації Європарламенту зі зв'язків з Росією Вілле Нійністе, несподіванкою стало те, наскільки багато країн почали перешкоджати посиленню тиску на Москву саме тоді, коли російська економіка зазнає зростаючих наслідків війни.

Одним із головних супротивників нинішнього пакету стала Греція. Афіни не підтримують заборону на перевезення російського зрідженого природного газу європейськими компаніями до третіх країн, побоюючись серйозних наслідків для національного судноплавного бізнесу. Крім того, разом з Мальтою та Кіпром Греція домагається компромісу щодо обмеження цін на російську нафту.

Додаткові складнощі виникли і через Австрію, яка вимагає врахувати інтереси банку Raiffeisen, який втратив активи в Росії. Водночас кілька країн домоглися виключення заборони на імпорт окремих видів російської риби, а Франція та Італія наполягли на пом'якшенні обмежень щодо колишніх російських військових.

Незважаючи на розбіжності, дипломати розраховують, що пакет все ж таки вдасться узгодити. Його чинна редакція передбачає відключення нових російських банків від системи SWIFT, а також найбільше з 2023 року розширення списку санкцій – більш ніж на 250 фізичних осіб.

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