ЕС оказывает давление на Венгрию: 27 жестких условий ради 35 млрд евро

Европейский Союз ужесточает давление на Венгрию, выставив жесткие условия для получения замороженных финансовых средств. Речь идет о 35 миллиардах евро субсидий, доступ к которым страна может получить только после выполнения ряда требований.

Брюссель выдвинул в Венгрии требования для размораживания миллиардных субсидий

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет Financial Times.

По информации издания, ЕС сформировал 27 конкретных условий для нового премьер-министра Венгрии Петера Мадяра , которые должны стать основой для возобновления финансирования. Эти требования включают как внутренние реформы, так и внешнеполитические решения.

Украина – среди ключевых условий

Одним из важнейших требований стало разблокирование кредита для Украины на сумму 90 миллиардов евро. Кроме того, Брюссель настаивает на снятии венгерского вето из пакета санкций против России.

Фактически речь идет об изменении политического курса Будапешта , ранее неоднократно блокировавшего решения ЕС, связанные с поддержкой Украины.

Что еще требует ЕС

Среди других условий — проведение масштабных антикоррупционных проверок и отмена решений правительств правительства Виктора Орбана, которые противоречат европейским нормам.

В частности, речь идет о политике в отношении беженцев, а также вопросе академической свободы. Евросоюз стремится вернуть Венгрию к стандартам верховенства права , которые являются базовыми для членства в ЕС.

Финансовое давление растет

Отдельно следует отметить, что Венгрия уже несет финансовые потери из-за конфликта с ЕС. Из-за отказа выполнять решение Европейского суда страна вынуждена платить штраф в размере 1 миллиона евро ежедневно.

Сумма накопленных штрафов уже приближается к 900 миллионам евро, что создает дополнительное давление на власть.

Что дальше

Европейские чиновники ожидают скорых переговоров с новым правительством Венгрии. По их словам, у Брюсселя достаточно рычагов влияния, чтобы добиться выполнения условий.

В то же время, сам Петер Мадяр уже сигнализирует о готовности к компромиссам. В частности, он заявил, что не планирует блокировать предоставление Украине финансовой помощи, хотя Венгрия может не участвовать в этом кредите из-за сложной экономической ситуации.

Таким образом, ситуация вокруг Венгрии становится тестом для ЕС: сможет ли Брюссель заставить страну-члена соблюдать общие правила , не теряя единства внутри союза.

