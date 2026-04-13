ЄС тисне на Угорщину: 27 жорстких умов заради 35 млрд євро

Європейський Союз посилює тиск на Угорщину, виставивши жорсткі умови для отримання заморожених фінансових коштів. Йдеться про 35 мільярдів євро субсидій, доступ до яких країна може отримати лише після виконання низки вимог.

Брюссель висунув Угорщині вимоги для розморожування мільярдних субсидій

Як повідомляють "Коментарі", про це пише Financial Times.

За інформацією видання, ЄС сформував 27 конкретних умов для нового прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, які мають стати основою для відновлення фінансування. Ці вимоги охоплюють як внутрішні реформи, так і зовнішньополітичні рішення.

Україна — серед ключових умов

Однією з найважливіших вимог стало розблокування кредиту для України на суму 90 мільярдів євро. Крім того, Брюссель наполягає на знятті угорського вето з пакета санкцій проти Росії.

Фактично мова йде про зміну політичного курсу Будапешта, який раніше неодноразово блокував рішення ЄС, пов’язані з підтримкою України.

Що ще вимагає ЄС

Серед інших умов — проведення масштабних антикорупційних перевірок та скасування рішень часів уряду Віктора Орбана, які суперечать європейським нормам.

Зокрема, йдеться про політику щодо біженців, а також питання академічної свободи. Євросоюз прагне повернути Угорщину до стандартів верховенства права, які є базовими для членства в ЄС.

Фінансовий тиск зростає

Окремо варто зазначити, що Угорщина вже несе фінансові втрати через конфлікт із ЄС. Через відмову виконувати рішення Європейського суду країна змушена сплачувати штраф у розмірі 1 мільйон євро щодня.

Сума накопичених штрафів уже наближається до 900 мільйонів євро, що створює додатковий тиск на владу.

Що далі

Європейські чиновники очікують на швидкі переговори з новим урядом Угорщини. За їх словами, у Брюсселя достатньо важелів впливу, аби домогтися виконання умов.

Водночас сам Петер Мадяр уже сигналізує про готовність до компромісів. Зокрема, він заявив, що не планує блокувати надання Україні фінансової допомоги, хоча Угорщина може не брати участі у цьому кредиті через складну економічну ситуацію.

Таким чином, ситуація навколо Угорщини стає тестом для ЄС: чи зможе Брюссель змусити країну-члена дотримуватися спільних правил, не втрачаючи єдності всередині союзу.

