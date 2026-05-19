ЕС отказывается передать Украине €90 млрд: Киев шокировали новым ультиматумом

Европейский Союз планирует привязать часть финансовой поддержки Украине, общий объем которой достигает 90 млрд евро, к внедрению ряда налоговых изменений, ранее рекомендованных Международным валютным фондом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Речь идет о макрофинансовом компоненте пакета помощи объемом 8,4 млрд евро. По информации собеседников, страны ЕС в понедельник согласовали ключевые условия этой программы макрофинансовой поддержки.

Чтобы получить эти средства, Украина должна принять законодательные изменения, предусматривающие обложение международных посылок стоимостью до 150 евро налогом на добавленную стоимость в размере 20%. Источники отмечают, что выплаты могут быть распределены на три этапа: первый транш ожидается уже в июне, второй — в сентябре, а завершающий — до конца года при условии выполнения всех необходимых реформ.

По словам инсайдеров Bloomberg, это требование фактически повторяет позицию МВФ, также настаивающего на подобных фискальных изменениях как условии для предоставления очередного транша финансирования Украине объемом около 700 млн долларов. В Еврокомиссии, как утверждается, координируют часть условий финансовой помощи с требованиями Фонда во избежание разногласий в подходах международных доноров.

В то же время, предложенные налоговые нововведения вызывают значительный общественный резонанс в Украине и могут столкнуться с трудностями при голосовании в парламенте. Народный депутат Ярослав Железняк в комментарии Bloomberg отметил, что пока не видит достаточного количества голосов для принятия соответствующего законопроекта.

В Министерстве финансов Украины сообщили, что правительство продолжает работу по согласованию условий с ЕС и финализации договоренностей перед их представлением на ратификацию в Верховную Раду.

Как отмечает Bloomberg, в обществе в целом негативно воспринимают инициативы, предусматривающие повышение налоговой нагрузки, даже несмотря на то, что дополнительные поступления могут быть направлены на нужды обороны. В то же время, часть таких реформ является важным условием на пути Украины к европейской интеграции и вступлению в ЕС.

Кроме того, по данным источников, ЕС и МВФ уже согласовали отсрочку еще одной чувствительной реформы — расширение круга предпринимателей, обязанных платить НДС, на один год.

Ожидается, что в конце мая МВФ проведет очередной пересмотр программы помощи Украине. Один из собеседников Bloomberg предполагает, что Фонд может отложить требование налогообложения международных посылок, что потенциально облегчило бы выполнение обязательств для украинского правительства.

