ЄС відмовляється передати Україні €90 млрд : Київ шокували новим ультиматумом

Європейський Союз планує прив’язати частину фінансової підтримки Україні, загальний обсяг якої сягає 90 млрд євро, до впровадження низки податкових змін, які раніше були рекомендовані Міжнародним валютним фондом. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. Йдеться про макрофінансовий компонент пакета допомоги обсягом 8,4 млрд євро. За інформацією співрозмовників видання, країни ЄС у понеділок узгодили ключові умови цієї програми макрофінансової підтримки.

Щоб отримати ці кошти, Україна має ухвалити законодавчі зміни, які передбачають оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро податком на додану вартість у розмірі 20%. Джерела зазначають, що виплати можуть бути розподілені на три етапи: перший транш очікується вже в червні, другий — у вересні, а завершальний — до кінця року, за умови виконання всіх необхідних реформ.

За словами інсайдерів Bloomberg, ця вимога фактично повторює позицію МВФ, який також наполягає на подібних фіскальних змінах як умові для надання чергового траншу фінансування Україні обсягом близько 700 млн доларів. У Єврокомісії, як стверджується, координують частину умов фінансової допомоги з вимогами Фонду, щоб уникнути розбіжностей у підходах міжнародних донорів.

Водночас запропоновані податкові нововведення викликають значний суспільний резонанс в Україні та можуть зіткнутися з труднощами під час голосування у парламенті. Народний депутат Ярослав Железняк у коментарі Bloomberg зазначив, що наразі не бачить достатньої кількості голосів для ухвалення відповідного законопроєкту.

У Міністерстві фінансів України повідомили, що уряд продовжує роботу над узгодженням умов із ЄС і фіналізацією домовленостей перед їхнім поданням на ратифікацію до Верховної Ради.

Як зазначає Bloomberg, у суспільстві загалом негативно сприймають ініціативи, які передбачають підвищення податкового навантаження, навіть попри те, що додаткові надходження можуть спрямовуватися на потреби оборони. Водночас частина таких реформ є важливою умовою на шляху України до європейської інтеграції та вступу до ЄС.

Крім того, за даними джерел, ЄС і МВФ уже погодили відтермінування ще однієї чутливої реформи — розширення кола підприємців, які зобов’язані сплачувати ПДВ, на один рік.

Очікується, що наприкінці травня МВФ проведе черговий перегляд програми допомоги Україні. Один зі співрозмовників Bloomberg припускає, що Фонд може відкласти вимогу щодо оподаткування міжнародних посилок, що потенційно полегшило б виконання зобов’язань для українського уряду.

