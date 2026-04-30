ЕС откладывает членство: Украине готовят «особый режим» уже сейчас

Европейский Союз готовит для Украины новый формат сближения, который позволит получить ощутимые преимущества интеграции без полноценного членства. Речь идет о пакете временных привилегий, предусматривающем расширенный доступ к европейскому рынку и участие в институтах ЕС еще до завершения всех реформ.

Как сообщают источники, знакомые с переговорами, идея стала альтернативой отклоненному сценарию "ускоренного вступления". В Брюсселе сочли его преждевременным и сделали ставку на поэтапную интеграцию – модель, при которой Киев сможет продвигаться вперед, параллельно выполняя условия для членства.

По словам дипломатов, среди стран ЕС сохраняется скепсис относительно быстрого присоединения Украины. В то же время растет понимание необходимости предложить Киеву конкретные промежуточные бонусы. Активную роль в разработке новой схемы играют Германия и Франция. В частности, обсуждается возможность участия Украины в заседаниях Европейского совета без права голоса и подключение к отдельным форматам Европарламента.

Отдельные государства предлагают закрепить для Украины специальный статус "страны, присоединяющейся", что стало бы политическим сигналом о необратимости ее европейского курса.

Киев, в свою очередь, настаивает на практических экономических решениях. Среди приоритетов – доступ к единому рынку ЕС по мере выполнения реформ, участие в европейских программах и скорейшее подписание соглашения ACAA, которое упростит экспорт промышленной продукции без дополнительных проверок.

Украинская сторона рассчитывает, что такие шаги дадут быстрый экономический эффект и усилят доверие инвесторов. В ЕС подчеркивают: новая модель не заменяет членство, а лишь заполняет паузу до него. При этом сроки вступления остаются неопределенными, хотя переговорные процессы могут активизироваться уже в ближайшее время.

