Европа на пороге войны: какое место отведено для Украины

Европейские лидеры все громче предупреждают о риске масштабной войны на континенте, однако их реальные шаги все чаще выглядят противоречивыми – особенно, когда речь заходит о будущем Украины. К такому выводу приходит The Economist в своей редакционной статье.

Во время апрельского саммита ЕС на Кипре премьер Польши Дональд Туск прямо заявил: угроза со стороны России может реализоваться в ближайшее время. По его словам, Европа должна срочно усиливать оборону и серьезнее относиться к собственной безопасности в рамках НАТО и Евросоюза.

Однако, как отмечает издание, решительности на практике не хватает. Несмотря на одобрение крупного финансового пакета для Киева, дискуссии о вступлении Украины в ЕС остаются затянутыми.

Владимир Зеленский настаивает на ускоренной интеграции, но ключевые страны – прежде всего Франция и Германия – не спешат поддерживать этот курс. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что государство не может стать членом ЕС во время войны и должно соответствовать жестким критериям.

Часть опасений в Европе объясняют уязвимостью украинской демократии, коррупционными рисками и нерешенными территориальными вопросами. Но другие аргументы выглядят менее убедительно: например, страх европейских фермеров перед конкуренцией со стороны украинского агросектора.

При этом сторонники интеграции подчеркивают: Украина уже играет ключевую роль в безопасности Европы. Речь идет не только о крупнейшей армии на континенте, но и о стремительном развитии военных технологий. Президент Финляндии Александр Стубб сформулировал это жестко: Европа нуждается в Украине больше, чем Украина — в Европе.

На фоне этого перспективы членства в НАТО для Киева фактически заморожены. В ЕС обсуждают промежуточные форматы – участие в институтах без права голоса или распространение механизмов коллективной обороны.

В итоге Европа оказалась перед стратегическим выбором. С одной стороны – страх экономических последствий расширения, с другой – готовность брать на себя военные обязательства. Главный вопрос звучит все жестче: если угроза войны реальна, готов ли ЕС защищать себя без Украины или все же впустить ее в свой союз.

Читайте также на портале "Комментарии" — ЕС готовит санкционный удар за Украину: Израиль оказался в центре зернового скандала.



