ЕС открыл все двери для Украины: переговоры о вступлении вышли на новый уровень

Европейский Союз неофициально открыл для Украины все шесть переговорных кластеров в процессе вступления. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, подчеркнув, что решение вступило в силу с 17 марта.

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

По ее словам, на фоне растущего геополитического давления Европа не может позволить себе оттягивать расширение.

"Сейчас все шесть кластеров неофициально открыты", — подчеркнула Кос.

Это означает, что Украина получает реальный шанс существенно ускорить интеграцию в Европейский союз. Речь идет не только о политических решениях, но и о масштабных изменениях внутри страны – от экономики до инфраструктуры.

Еврокомиссар отметила, что реформы в рамках переговорных кластеров должны напрямую повлиять на жизнь граждан. В частности, экономический блок предполагает рост количества рабочих мест, улучшение условий для бизнеса и увеличение инвестиций.

Инфраструктурное направление охватывает развитие энергетики, более стабильное электроснабжение, модернизацию дорог, железные дороги и пограничные переходы. В то же время, аграрный сектор должен получить новые возможности для развития, а сельские общины – дополнительную поддержку.

Отдельный акцент сделан на верховенстве права, борьбе с коррупцией и укреплении демократических институтов – эти требования остаются ключевыми для дальнейшего продвижения Украины в членство.

Таким образом, формальный старт всех переговорных направлений фактически означает новую фазу евроинтеграции. В то же время, окончательный результат будет зависеть от того, насколько быстро Украина сможет выполнить взятые на себя обязательства.

