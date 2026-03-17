ЄС видав фінальні умови: Україна за крок від членства або перед жорсткою відмовою

Україна отримала від Європейського Союзу умови вступу за останніми трьома переговорними кластерами, завершивши формування повного пакета вимог на шляху до членства. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками переговорів у Брюсселі.

За її словами, йдеться про кластери "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", "Зелений порядок денний та стійке поєднання", а також "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості". Таким чином Україна вперше у своїй історії отримала повний перелік умов, виконання яких необхідне для вступу до ЄС.

Раніше, у грудні, українська сторона вже отримала так звані бенчмарки за трьома іншими напрямками: "Основи процесу вступу до ЄС", "Внутрішній ринок" та "Зовнішні відносини". У сукупності це формує дорожню карту євроінтеграції, від якої залежатиме швидкість подальшого просування країни.

Свириденко наголосила, що наступний етап – це не лише виконання всіх вимог, а й успішне закриття переговорних кластерів. Фінальною точкою стане підписання договору про вступ, який відкриє Україні шлях до повноцінного членства у Євросоюзі.

Уряд має намір продовжити впровадження необхідних реформ та заходів, а також регулярно звітувати перед європейськими партнерами про прогрес. Отриманий пакет умов уже надішле до Верховної Ради для спільної роботи над його реалізацією.

Таким чином, процес євроінтеграції виходить на вирішальну стадію, де ключовим стане темп та якість виконання взятих зобов'язань.

