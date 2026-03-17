ЄС відкрив усі двері для України: переговори про вступ вийшли на новий рівень

Європейський Союз неофіційно відкрив для України всі шість переговорних кластерів у процесі вступу. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, підкресливши, що рішення набуло чинності з 17 березня.

За її словами, на тлі зростаючого геополітичного тиску Європа не може дозволити собі зволікати з розширенням.

"Зараз усі шість кластерів є неофіційно відкритими", — наголосила Кос.

Це означає, що Україна отримує реальний шанс суттєво пришвидшити інтеграцію до Європейський Союз. Йдеться не лише про політичні рішення, а й про масштабні зміни всередині країни – від економіки до інфраструктури.

Єврокомісарка зазначила, що реформи у межах переговорних кластерів мають безпосередньо вплинути на життя громадян. Зокрема, економічний блок передбачає зростання кількості робочих місць, покращення умов для бізнесу та збільшення інвестицій.

Інфраструктурний напрямок охоплює розвиток енергетики, стабільніше електропостачання, модернізацію доріг, залізниці та прикордонних переходів. Водночас аграрний сектор має отримати нові можливості для розвитку, а сільські громади – додаткову підтримку.

Окремий акцент зроблено на верховенстві права, боротьбі з корупцією та зміцненні демократичних інституцій – ці вимоги залишаються ключовими для подальшого просування України до членства.

Таким чином, формальний старт усіх переговорних напрямків фактично означає нову фазу євроінтеграції. Водночас остаточний результат залежатиме від того, наскільки швидко Україна зможе виконати взяті на себе зобов’язання.

