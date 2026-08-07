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ЕС ответил на новые удары Кремля: Брюссель объявил о свежем наказании для России

После очередной волны атак на Украину Евросоюз расширил санкционный список, а Кая Каллас пообещала не останавливать давление на Москву

7 августа 2026, 14:18
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Кравцев Сергей

Европейский Союз продолжает усиливать санкционное давление на Россию в ответ на новые массированные атаки против Украины. 7 августа Брюссель утвердил новый пакет персональных ограничений, в который вошли представители русского военно-промышленного комплекса. О решении сообщила верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

ЕС ответил на новые удары Кремля: Брюссель объявил о свежем наказании для России

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

По ее словам, каждый новый ракетный или дроновый удар по украинским городам лишь укрепляет решимость Евросоюза расширять санкции против Кремля.

В этот раз в санкционный список внесли пять человек, которых в Брюсселе считают причастными к функционированию российского оборонного сектора. Именно предприятия военно-промышленного комплекса обеспечивают производство вооружения, которое Россия использует во время войны против Украины.

Каллас подчеркнула, что усиление воздушного террора является свидетельством несостоятельности Москвы достичь поставленных военных целей на поле боя. Именно поэтому, убеждена она, Европа должна и дальше увеличивать политическое и экономическое давление на Кремль, пока Россия не прекратит агрессию.

В ЕС напомнили, что только в конце июля страны-члены одобрили еще один масштабный пакет ограничений, который назвали самым жестким за последние четыре года. Он охватил новые финансовые, торговые и персональные санкции.

В Брюсселе дают понять, что нынешние меры не станут последними. Европейские дипломаты заявляют о готовности и дальше расширять санкционные списки, если Россия продолжит атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру и будет отказываться от прекращения войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ЕС жестко отреагировали на заявление Зеленского о резком сокращении поставок ракет.




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Источник: https://x.com/kajakallas/status/2085646619152654576
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