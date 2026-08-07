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ЄС відповів на нові удари Кремля: Брюссель оголосив про свіже покарання для Росії

Після чергової хвилі атак на Україну Євросоюз розширив санкційний список, а Кая Каллас пообіцяла не зупиняти тиск на Москву

7 серпня 2026, 14:18
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Кравцев Сергей

Європейський Союз продовжує посилювати санкційний тиск на Росію у відповідь на нові масовані атаки проти України. 7 серпня Брюссель затвердив новий пакет персональних обмежень, до якого увійшли представники російського військово-промислового комплексу. Про рішення повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. 

ЄС відповів на нові удари Кремля: Брюссель оголосив про свіже покарання для Росії

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

За її словами, кожен новий ракетний або дроновий удар по українських містах лише зміцнює рішучість Євросоюзу розширювати санкції проти Кремля.

Цього разу до санкційного списку внесли п'ятьох осіб, яких у Брюсселі вважають причетними до функціонування російського оборонного сектору. Саме підприємства військово-промислового комплексу забезпечують виробництво озброєння, яке Росія використовує під час війни проти України.

Каллас наголосила, що посилення повітряного терору є свідченням неспроможності Москви досягти поставлених військових цілей на полі бою. Саме тому, переконана вона, Європа має й надалі збільшувати політичний та економічний тиск на Кремль, доки Росія не припинить агресію.

У ЄС нагадали, що лише наприкінці липня країни-члени схвалили ще один масштабний пакет обмежень, який назвали найжорсткішим за останні чотири роки. Він охопив нові фінансові, торговельні та персональні санкції.

У Брюсселі дають зрозуміти, що нинішні заходи не стануть останніми. Європейські дипломати заявляють про готовність і надалі розширювати санкційні списки, якщо Росія продовжить атаки на українську цивільну інфраструктуру та відмовлятиметься від припинення війни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ЄС жорстко відреагували на заяву Зеленського про різке скорочення постачання ракет.




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Джерело: https://x.com/kajakallas/status/2085646619152654576
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