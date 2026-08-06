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У ЄС жорстко відреагували на заяву Зеленського про різке скорочення постачання ракет

У Брюсселі визнали необхідність посилити українську протиповітряну оборону та шукають нові поставки перехоплювачів

6 серпня 2026, 15:55
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Кравцев Сергей

Європейський Союз має намір активізувати військову підтримку України та домогтися збільшення постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони. Таку заяву зробила представник Європейської комісії Аніта Хіппер під час брифінгу у Брюсселі, коментуючи ситуацію зі скороченням постачання коштів ППО, на яку раніше звернув увагу президент Володимир Зеленський.

У ЄС жорстко відреагували на заяву Зеленського про різке скорочення постачання ракет

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За словами Хіппер, верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас вже закликала держави-члени об'єднання збільшити обсяги передачі Україні сучасних ракет для захисту повітряного простору.

У Єврокомісії нагадали, що минулого тижня Київ отримав 3,47 млрд євро у рамках оборонної складової механізму кредитної підтримки загальним обсягом 90 млрд євро. Крім того, напередодні було виділено ще 1,4 млрд. євро за рахунок наддоходів від заморожених російських активів. Частину цих коштів спрямують саме на додаткову військову допомогу Україні.

Заява Брюсселя пролунала невдовзі після слів Володимира Зеленського про критичне скорочення постачання ракет для ППО. За інформацією президента, у першій половині 2026 року обсяги передачі таких боєприпасів зменшилися втричі порівняно з минулим роком, незважаючи на те, що необхідні запаси союзники мають.

Українська сторона неодноразово наголошувала, що саме дефіцит ракет-перехоплювачів стає одним із головних викликів для відбиття масованих російських повітряних атак. В умовах регулярного застосування балістичних і крилатих ракет, а також ударних безпілотників питання поповнення запасів ППО набуває стратегічного значення.

У ЄС запевняють, що продовжують шукати можливості для посилення обороноздатності України та розраховують, що нові рішення щодо постачання озброєнь будуть узгоджені найближчим часом.

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Джерело: https://audiovisual.ec.europa.eu/en
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