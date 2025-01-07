Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что решение Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию создало серьезные экономические трудности для Европейского Союза.

Петер Сийярто. Фото: Reuters

По его словам, основной причиной повышения цен являются искусственно ограничивающие поставки природного газа, такие как санкции, политика или блокирование определенных транспортных маршрутов.

Сийярто подчеркнул, что одним из ключевых факторов, приведших к недавнему удорожанию газа, стало прекращение Украиной транзита российского газа в Центральную Европу.

Глава МИД Венгрии отметил, что в то время как Украина пытается стать членом ЕС, последнее решение официального Киева поставило экономику Европы в сложную ситуацию. Он также отметил, что имел переговоры с министром иностранных дел Словакии Юрием Бланаром, в ходе которых они пришли к общему выводу, что соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС должно выполняться обеими сторонами, в частности, в части поддержки энергетических транспортных путей.

Министр добавил, что в Венгрии продолжают получать газ через газопровод "Турецкий поток", однако считает, что решение Киева только увеличит цены на газ и создаст дополнительные проблемы для Центральной Европы и Европейского Союза в целом.

Напомним, 1 января Украина остановила транзит российского газа, поскольку истек срок контракта между Украиной и Россией. Украина предупредила европейские страны о своих планах и согласовала этот вопрос с ними. , смогли наладить альтернативные поставки, тогда как Венгрия продолжит получать газ через "Турецкий" поток". В то же время Приднестровье, которое зависело от российского газа, прекратило подачу отопления и горячей воды для домохозяйств.

Портал "Комментарии" уже писал, что, несмотря на прекращение транзита газа через Украину, у России есть другие возможности для сохранения экспорта, в частности из-за увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ) и ориентации на новых потребителей, в частности, Китай. не несет серьезных потерь, а общий экономический ущерб может составлять лишь 0,2-0,3% от ВВП.