logo

BTC/USD

68951

ETH/USD

2116.1

USD/UAH

43.58

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС панически боится нового финансового кризиса: что его может спровоцировать

Цены на нефть и газ взлетели на 60% из-за войны в Иране: в Еврокомиссии боятся цепной реакции для всей экономики

7 апреля 2026, 11:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Европейском Союзе растет беспокойство из-за риска нового финансового кризиса на фоне резкого подорожания энергоносителей. Как сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, чиновники Европейской комиссии призывают правительства стран-членов воздержаться от чрезмерной государственной поддержки экономики.

Европейский Союз.

В Брюсселе настаивают: субсидии, налоговые льготы и ценовые ограничения на энергоносители должны быть четко ограничены как по времени, так и по масштабам. В противном случае, предупреждают чиновники, локальный энергетический шок может быстро перекинуться на другие сектора экономики.

Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что нынешняя ситуация нуждается в взвешенных и скоординированных действиях. По его словам, последствия кризиса уже ощутимы: после ударов США по Ирану цены на нефть и газ в Европе выросли примерно на 60%, что усугубило риски дефицита дизельного и авиационного горючего.

На этом фоне отдельные страны, включая Италию, Польшу и Испанию, уже прибегли к снижению налогов на топливо. В то же время, Рим выступает за ослабление фискальных правил ЕС, чтобы правительства получили больше свободы для поддержки экономики.

В Еврокомиссии подчеркивают: помощь должна быть адресной и временной. Бесконтрольное вливание средств может только усилить инфляцию и создать дополнительное давление на бюджеты.

Европейские чиновники опасаются, что конфликт вокруг Иран может спровоцировать уже третий масштабный экономический кризис для ЕС за последние годы после пандемии COVID-19 и полномасштабной войны России против Украины в 2022 году.

В то же время в Брюсселе признают: в краткосрочной перспективе правительствам все же придется поддерживать население и бизнес, чтобы избежать остановки производства и энергетического коллапса.

Читайте на портале "Комментарии" — неожиданный поворот в войне против Ирана: еще один ближайший союзник отказал Трампу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости