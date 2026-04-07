ЄС панічно боїться нової фінансової кризи: що її може спровокувати

У Європейському Союзі зростає занепокоєння через ризик нової фінансової кризи на тлі різкого подорожчання енергоносіїв. Як повідомляє Financial Times із посиланням на обізнані джерела, посадовці Європейської комісії закликають уряди країн-членів утриматися від надмірної державної підтримки економіки.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

У Брюсселі наполягають: субсидії, податкові пільги та цінові обмеження на енергоносії мають бути чітко обмежені як у часі, так і за масштабами. Інакше, попереджають чиновники, локальний енергетичний шок може швидко перекинутися на інші сектори економіки.

Єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен заявив, що нинішня ситуація потребує зважених і скоординованих дій. За його словами, наслідки кризи вже відчутні: після ударів США по Ірану ціни на нафту і газ у Європі зросли приблизно на 60%, що посилило ризики дефіциту дизельного та авіаційного пального.

На цьому тлі окремі країни, зокрема Італія, Польща та Іспанія, вже вдалися до зниження податків на пальне. Водночас Рим виступає за послаблення фіскальних правил ЄС, щоб уряди отримали більше свободи для підтримки економіки.

У Єврокомісії наголошують: допомога має бути адресною і тимчасовою. Безконтрольне вливання коштів може лише посилити інфляцію та створити додатковий тиск на бюджети.

Європейські чиновники побоюються, що конфлікт навколо Іран може спровокувати вже третю масштабну економічну кризу для ЄС за останні роки – після пандемії COVID-19 та повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році.

Водночас у Брюсселі визнають: у короткостроковій перспективі урядам все ж доведеться підтримувати населення та бізнес, аби уникнути зупинки виробництва та енергетичного колапсу.

