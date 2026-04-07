Несподіваний поворот у війні проти Ірану: ще один найближчий союзник відмовив Трампу

Лондон категорично проти того, щоб США використовували британські військові бази для потенційних ударів по Ірану. Причиною називають юридичні ризики та небажання втягуватися у конфлікт. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє THE I PAPER.

Дональд Трамп та Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

Незважаючи на тісні зв'язки з Вашингтоном, Великобританія відмовиться надати США доступ до своїх військових баз для можливих ударів по Ірану. Запити та погрози з боку американського лідера Дональда Трампа не можуть змінити ситуацію.

За даними видання, американська сторона пропонувала варіанти використання британських об'єктів, зокрема, бази на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані, а також авіабази RAF Fairford. Втім, уряд прем'єр-міністра Кіра Стармера висловився проти цієї іди. У Лондоні побоюються, що участь у таких операціях без чіткої правової основи може суперечити міжнародному праву.

Також британська влада прагне уникнути прямого втягування у можливу ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

На цьому тлі між союзниками виникла напруга. Трамп публічно розкритикував позицію Британії, наголошуючи на важливості її військових баз для операцій США.

Водночас у Лондоні наголошують, що діють відповідно до національних інтересів та зосереджені на стримуванні ризиків ескалації.

Як відомо, США розглядають різні варіанти ударів по іранській інфраструктурі, зокрема по транспортних та енергетичних об'єктах.

