Близький Схід Несподіваний поворот у війні проти Ірану: ще один найближчий союзник відмовив Трампу
Несподіваний поворот у війні проти Ірану: ще один найближчий союзник відмовив Трампу

Британія відмовить Трампу користуватися своїми базами для атак з іранських цілей

7 квітня 2026, 07:48
Кравцев Сергей

Лондон категорично проти того, щоб США використовували британські військові бази для потенційних ударів по Ірану. Причиною називають юридичні ризики та небажання втягуватися у конфлікт. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє THE I PAPER.

Несподіваний поворот у війні проти Ірану: ще один найближчий союзник відмовив Трампу

Дональд Трамп та Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

Незважаючи на тісні зв'язки з Вашингтоном, Великобританія відмовиться надати США доступ до своїх військових баз для можливих ударів по Ірану. Запити та погрози з боку американського лідера Дональда Трампа не можуть змінити ситуацію.

За даними видання, американська сторона пропонувала варіанти використання британських об'єктів, зокрема, бази на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані, а також авіабази RAF Fairford. Втім, уряд прем'єр-міністра Кіра Стармера висловився проти цієї іди. У Лондоні побоюються, що участь у таких операціях без чіткої правової основи може суперечити міжнародному праву.

Також британська влада прагне уникнути прямого втягування у можливу ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

На цьому тлі між союзниками виникла напруга. Трамп публічно розкритикував позицію Британії, наголошуючи на важливості її військових баз для операцій США.

Водночас у Лондоні наголошують, що діють відповідно до національних інтересів та зосереджені на стримуванні ризиків ескалації.

Як відомо, США розглядають різні варіанти ударів по іранській інфраструктурі, зокрема по транспортних та енергетичних об'єктах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — офіційний Тегеран представив комплексну пропозицію щодо 10 пунктів, спрямовану на припинення війни зі США та Ізраїлем. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі The New York Times.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://inews.co.uk/news/politics/uk-refuse-trump-british-bases-iranian-bridge-strikes-4338961?srsltid=AfmBOoohyzbRy3_ci6skMdwOMtxGMsBzGhGJJmUtPHA7Pr-l72-W-_6-
