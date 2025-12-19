ЕС перехитрил с "репарационным кредитом" не только Москву, но и Киев: о чем идет речь

ЕС не договорился о "репарационном кредите" для Украины, но принял альтернативу. Страны-члены ЕС займут на рынке 90 млрд евро для Украины в 2026-2027 годах, которые Украина получит под 0% годовых и должна будет вернуть только в случае, если РФ выплатит репарации за войну. Однако в этой истории есть один важный нюанс. О котором рассказал политический обозреватель Евгений Прокопишин.

Репарационный кредит. Фото: из открытых источников

"Если/если нам передадут 100 млрд евро замороженных российских активов, как предусматривает "мирный" план Трампа-Путина, то эти средства ЕС заберет себе, как плату за помощь нам, поэтому, по факту, это соглашение не даст нам средств, именно поэтому Украина должна требовать для себя по меньшей мере 200 из 300 млрд. ни с чем", – отметил эксперт.

Евгений Прокопишин добавляет, в целом же 45 млрд евро – это примерно 2 трлн грн – это фактически полностью перекрывает нашу потребность в финансировании, еще 2.5 трлн грн у нас есть свои и 0.5 трлн берем у МВФ/Японии/Канады/Великобритании и так далее.

По словам эксперта, то есть ближайшие 2 года Украина может воевать дальше в нынешнем темпе. Военная помощь также фактически решена на 40-50 млрд евро в год.

"Теперь только вопросы наших внутренних ресурсов – люди и теневая экономика. Необходимы глубокие, системные и качественные реформы во всех секторах, чтобы максимально мобилизовать свои ресурсы и качественно их использовать. Если сможем это сделать и не подпишем ганебный мир (капитуляцию) – победа в войне станет реальной как раз в 2027-2028 годах. Партнеры свою часть выполнили, теперь наша судьба только в наших руках!", – заметил аналитик.

