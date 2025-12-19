ЕС перехитрил с "репарационным кредитом" не только Москву, но и Киев: о чем идет речь

Рубрики
ЕС не договорился о "репарационном кредите" для Украины, но принял альтернативу. Страны-члены ЕС займут на рынке 90 млрд евро для Украины в 2026-2027 годах, которые Украина получит под 0% годовых и должна будет вернуть только в случае, если РФ выплатит репарации за войну. Однако в этой истории есть один важный нюанс. О котором рассказал политический обозреватель Евгений Прокопишин.
Евгений Прокопишин добавляет, в целом же 45 млрд евро – это примерно 2 трлн грн – это фактически полностью перекрывает нашу потребность в финансировании, еще 2.5 трлн грн у нас есть свои и 0.5 трлн берем у МВФ/Японии/Канады/Великобритании и так далее.
По словам эксперта, то есть ближайшие 2 года Украина может воевать дальше в нынешнем темпе. Военная помощь также фактически решена на 40-50 млрд евро в год.
