ЄС перехитрив з "репараційним кредитом" не тільки Москву, а й Київ: про що йдеться

ЄС не домовився про "репараційний кредит" для України, але прийняв альтернативу. Країни-члени ЄС запозичать на ринку 90 млрд євро для України у 2026-2027 роках, які Україна отримає під 0% річних і повинна буде повернути лише у випадку, якщо/коли РФ виплатить репарації за війну. Проте у цій всій історії є один важливий нюанс. Про який розповів політичний оглядач Євгеній Прокопишин.

Репараційний кредит. Фото: з відкритих джерел

"Коли/якщо нам передадуть 100 млрд євро заморожених російських активів, як передбачає "мирний" план Трампа-Путіна, то ці кошти ЄС забере собі, як плату за допомогу нам, тому, по факту, ця угода не дасть нам коштів, саме тому Україна повинна вимагати для себе щонайменше 200 з тих 300 млрд заморожених, інакше роздамо борги частково і сидітимемо ні з чим", – зазначив експерт.

Євгеній Прокопишин додає, в цілому ж 45 млрд євро – це приблизно 2 трлн грн – це фактично повністю перекриває нашу потребу у фінансуванні, ще 2.5 трлн грн ми маємо своїх і 0.5 трлн беремо в МВФ/Японії/Канади/Великої Британії і так далі.

За словами експерта, тобто, найближчі 2 роки Україна може воювати далі в нинішньому темпі. Воєнна допомога також фактично вирішена на 40-50 млрд євро в рік.

"Тепер лише питання до наших внутрішніх ресурсів – люди та тіньова економіка. Необхідні глибокі, системні та якісні реформи в усіх секторах, щоб по максимуму мобілізувати свої ресурси та якісно їх використати. Якщо зможемо це зробити і не підпишемо позорний мир (капітуляцію) – перемога у війні стане реальною якраз у 2027-2028 роках. Партнери свою частину виконали, тепер наша доля лише в наших руках!", – зауважив аналітик.

