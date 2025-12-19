ЄС перехитрив з "репараційним кредитом" не тільки Москву, а й Київ: про що йдеться

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
ЄС не домовився про "репараційний кредит" для України, але прийняв альтернативу. Країни-члени ЄС запозичать на ринку 90 млрд євро для України у 2026-2027 роках, які Україна отримає під 0% річних і повинна буде повернути лише у випадку, якщо/коли РФ виплатить репарації за війну. Проте у цій всій історії є один важливий нюанс. Про який розповів політичний оглядач Євгеній Прокопишин.
Репараційний кредит. Фото: з відкритих джерел
Євгеній Прокопишин додає, в цілому ж 45 млрд євро – це приблизно 2 трлн грн – це фактично повністю перекриває нашу потребу у фінансуванні, ще 2.5 трлн грн ми маємо своїх і 0.5 трлн беремо в МВФ/Японії/Канади/Великої Британії і так далі.
За словами експерта, тобто, найближчі 2 роки Україна може воювати далі в нинішньому темпі. Воєнна допомога також фактично вирішена на 40-50 млрд євро в рік.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія готова завершити війну в Україні за усунення першопричин кризи і на тих умовах, які озвучувала влітку 2024 року. Про це під час традиційної "прямої лінії" заявив російський диктатор Володимир Путін.