ЕС подозревает Венгрию в утечках Кремлю: по Будапешту принято резонансное решение

Европейский Союз ограничивает доступ Венгрии к обсуждению конфиденциальных материалов из-за опасений утечки информации в Россию. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники среди дипломатов и чиновников ЕС.

По данным издания, как минимум пять европейских дипломатов выразили обеспокоенность тем, что чувствительные данные могут передаваться из Будапешта в Кремль. На этом фоне внутри Европейский союз усиливается тенденция проводить переговоры в узком кругу стран, минуя полный состав из 27 государств.

Речь идет о форматах вроде "Веймарского треугольника" с участием Франции, Германии и Польши, а также североевропейских объединений NB8 и JEF. Как отмечают собеседники, именно недоверие к отдельным странам-членам стало причиной перехода к таким закрытым форматам.

Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что еще в 2024 году его предупреждали о возможных утечках со стороны Венгрии и советовали ограничивать обмен информацией. По его словам, подобные меры предпринимались даже перед саммитом НАТО в Вильнюсе в 2023 году, когда венгерскую делегацию исключали из обсуждения чувствительных вопросов.

Несмотря на серьезность обвинений, официальной реакции Брюсселя пока не последует. Источники объясняют это нежеланием влиять на парламентские выборы в Венгрии, запланированные на 12 апреля, где премьер-министр Виктор Орбан рассчитывает сохранить власть.

Дипломаты предупреждают, что ситуация уже подрывает доверие внутри ЕС. В случае переизбрания Орбана, по их словам, Брюсселю придется искать новые механизмы защиты информации и предотвращения утечек, включая расширение практики засекречивания документов.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оказался в центре громкого скандала после уведомлений о возможной передаче конфиденциальной информации по переговорам Европейского Союза российской стороне. Как пишет The Washington Post, ссылаясь на европейского чиновника в сфере безопасности, венгерский дипломат якобы поддерживал постоянный контакт с главой МИД РФ Сергей Лавров.



