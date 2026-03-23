ЄС підозрює Угорщину у зливах Кремлю: щодо Будапешта прийнято резонансне рішення

Європейський Союз обмежує доступ Угорщини до обговорення конфіденційних матеріалів через побоювання витоку інформації до Росії. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела серед дипломатів та чиновників ЄС.

За даними видання, щонайменше п'ять європейських дипломатів висловили стурбованість тим, що чутливі дані можуть передаватися з Будапешта до Кремля. На цьому тлі всередині Європейського Союзу посилюється тенденція проводити переговори у вузькому колі країн, минаючи повний склад із 27 держав.

Йдеться про формати на кшталт "Веймарського трикутника" за участю Франції, Німеччини та Польщі, а також північноєвропейських об'єднань NB8 та JEF. Як зазначають співрозмовники, саме недовіра до окремих країн-членів стала причиною переходу до таких закритих форматів.

Колишній глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ще у 2024 році його попереджали про можливі витоки з боку Угорщини та радили обмежувати обмін інформацією. За його словами, подібних заходів вживали навіть перед самітом НАТО у Вільнюсі у 2023 році, коли угорську делегацію виключали з обговорення чутливих питань.

Незважаючи на серйозність звинувачень, офіційної реакції Брюсселя поки не буде. Джерела пояснюють це небажанням впливати на парламентські вибори в Угорщині, які заплановані на 12 квітня, де прем'єр-міністр Віктор Орбан розраховує зберегти владу.

Дипломати попереджають, що ситуація вже підриває довіру усередині ЄС. У разі переобрання Орбана, за їхніми словами, Брюсселю доведеться шукати нові механізми захисту інформації та запобігання витоку, включаючи розширення практики засекречування документів.

