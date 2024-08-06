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ЕС поставил ультиматум Венгрии: Орбан должен ответить до конца этого срока

До 19 августа Венгрия должна ответить Брюсселю, есть ли угроза безопасности ЕС из-за предоставления россиянам и белорусам упрощенной процедуры въезда.

сегодня, 15:20
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Slava Kot

Венгрия должна до 19 августа направить ответ в Европейскую Комиссию на запрос о возможной угрозе Европейскому Союзу из-за решения Будапешта упростить условия въезда для граждан России и Беларуси. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

ЕС поставил ультиматум Венгрии: Орбан должен ответить до конца этого срока

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

6 августа представитель Европейской Комиссии Анитта Хиппер сообщила о конечном сроке для Венгрии. По ее словам, комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон направила 1 августа венгерскому правительству запрос о сфере применения новой схемы и ее соответствии с законами ЕС.

"В приложении (к письму) есть очень подробные вопросы, на которые мы все еще ожидаем ответа. Срок был назначен на 19 августа. Пока мы не получили ответа, но ждем его", — рассказала Хиппер.

Представитель Европейской Комиссии пояснила, что от деятельности Венгрии может возникнуть опасность для Европейского Союза.

"Россия представляет угрозу безопасности ЕС, и, следовательно, все инструменты, которые используются на уровне Союза и государств-членов, должны обеспечить безопасность Союза в целом", — сказала Хиппер.

Напомним, что после визита Виктора Орбана в Москву правительство Венгрии приняло решение упростить въезд для россиян и белорусов. Венгрия внесла граждан обеих стран в программу национальной карты, которые позволят работать и находиться в стране в течение двух лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эстония резко критикует решение Венгрии по выдаче виз для россиян и белорусов, ведь они могут попасть в любую другую страну ЕС.

Также "Комментарии" писали о группе финских евродепутатов, считающих, что Венгрия постоянно противоречит позиции ЕС и призвали принять меры против такой деятельности правительства Орбана.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/political/1005172.html
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