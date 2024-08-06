ЕС поставил ультиматум Венгрии: Орбан должен ответить до конца этого срока

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Slava Kot
Венгрия должна до 19 августа направить ответ в Европейскую Комиссию на запрос о возможной угрозе Европейскому Союзу из-за решения Будапешта упростить условия въезда для граждан России и Беларуси. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
6 августа представитель Европейской Комиссии Анитта Хиппер сообщила о конечном сроке для Венгрии. По ее словам, комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон направила 1 августа венгерскому правительству запрос о сфере применения новой схемы и ее соответствии с законами ЕС.
Представитель Европейской Комиссии пояснила, что от деятельности Венгрии может возникнуть опасность для Европейского Союза.
Напомним, что после визита Виктора Орбана в Москву правительство Венгрии приняло решение упростить въезд для россиян и белорусов. Венгрия внесла граждан обеих стран в программу национальной карты, которые позволят работать и находиться в стране в течение двух лет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эстония резко критикует решение Венгрии по выдаче виз для россиян и белорусов, ведь они могут попасть в любую другую страну ЕС.
Также "Комментарии" писали о группе финских евродепутатов, считающих, что Венгрия постоянно противоречит позиции ЕС и призвали принять меры против такой деятельности правительства Орбана.
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