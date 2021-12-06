ЕС потратил рекордную сумму на оборону: что скрывается за этими действиями

Государства Европейского Союза потратили почти 200 миллиардов евро (225 миллиардов долларов) на оборону в 2020 году, больше всего с начала записей в 2006 году, но совместные инвестиции правительств сократились, сообщает Европейское оборонное агентство (EDA) в понедельник, 6 декабря.

Флаги развеваются возле штаб-квартиры Альянса - Reuters

EDA, агентство ЕС, помогающее правительствам блока развивать их военный потенциал, сообщило, что общие расходы стран ЕС, за исключением Дании, отказывающейся от военных проектов ЕС, достигли 198 миллиардов долларов, что на 5% больше, чем в 2019 году.

Расходы на оборону составили 1,5% экономического бюджета 26 стран ЕС, что является положительным показателем для возглавляемого США альянса НАТО, который стремился к 2% расходам для своих союзников. Большинство членов ЕС также являются членами НАТО, но хотят иметь возможность действовать независимо от Соединенных Штатов, когда это необходимо.

Сторонники усиления обороны ЕС говорят, что предупреждений было много от выхода Великобритании из блока до приоритетов бывшего президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего", а также неудачи государств на границах Европы.

Однако в отчете EDA отмечается падение общих расходов, несмотря на оборонный пакт ЕС, подписанный в конце 2017 года, чтобы попытаться объединить ресурсы и положить конец конкуренции между национальными отраслями, что ослабляло предыдущие оборонные усилия.

"Тенденция к снижению европейских расходов на совместную работу вызывает особую обеспокоенность", – сказал в отчете исполнительный директор EDA Иржи Седиви, в котором было выявлено снижение совместных закупок оборудования на 13% по сравнению с 2019 годом до 4,1 миллиарда евро, что является третьим самым низким значением, зафиксированным агентством.

Покупая оборудование в прошлом году, правительства ЕС в основном заключали соглашения самостоятельно, не достигая обязательств, взятых в пакте 2017 года, относительно того, чтобы чуть более трети таких закупок осуществлялось совместно с другими членами Союза.

В то время как ЕС также запустил общий фонд оружия, работает над 60 совместными военными проектами и стремится согласовать новые силы быстрого реагирования, инвестиции в оборонные исследования и технологии остаются разрозненными и не имеют сотрудничества, сообщает EDA.

Как сообщали ранее "Комментарии", Агентство здравоохранения Европейского Союза заявило , что вариант Omicron может стать причиной более половины всех инфекций COVID-19 в Европе в течение нескольких месяцев, но случаев тяжелого заболевания пока не было.

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