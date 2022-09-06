ЕС приостановит соглашение с РФ об упрощении визового режима: что это значит – как отреагируют россияне

Европейская комиссия официально предложила приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с РФ от 2007 года и не признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях Украины. Эксперты проанализировали это предложение ЕК специально для издания "Комментарии".

Российский паспорт. Фото из открытых источников

Ожидать серьезного результата или возмущения внутри России не стоит

Андрей Сухарина, политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива называет непризнание европейцами российских паспортов, выданных на оккупированных территориях – абсолютно логичным шагом. Это, по его словам, не является чем-то странным или неожиданным. Лишь подчеркивает тот факт, что Европа не будет признавать российскую оккупацию регионов Украины.

"Что касается отмены упрощенного порядка визового режима, то это уменьшит количество выданных виз и несколько усложнит их выдачу, – поясняет аналитик. – Это не мораторий, как хотела Украина, но всё равно шаг вперед, особенно вместе с односторонними действиями отдельных стран по ограничению российского туризма. Будет ли это иметь существенный эффект на российское общество? В краткосрочной перспективе – нет. Большинство россиян продолжает радоваться выходу иностранных компаний с российского рынка и изоляции России по всем направлениям. Чаще эти люди не могут связать то, что выход компании с рынка – это сокращение сотен, а то и тысяч рабочих мест. Подобное понимание понемногу придет. Но это случится через несколько месяцев, а то и лет, а не через несколько дней".

Так же, продолжает Андрей Сухарина, и с отменой упрощенного визового режима. Для большинства россиян, отмечает эксперт, это не будет иметь значения. У них и так не было финансовой возможности путешествовать по Европе.

"В то же время это усложняет жизнь условному российскому среднему классу. Это достаточно небольшая прослойка, но именно эти люди, которые особо не понесли ущерба в результате войны, которую развязала Россия. Сейчас – им тоже придется, по крайней мере, частично платить цену за эту войну", – уверен эксперт.

В то же время, ожидать серьезного результата или возмущения внутри России не стоит, считает он. Однако, если мы можем наращивать недовольство и усталость от власти внутри российского общества – это нужно делать. Никогда не знаешь, что именно из таких действий станет последним и решающим шагом, констатирует Андрей Сухарина.

Следующими шагами в этом направлении может быть полный запрет на въезд россиян в ЕС

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько рассуждает так:

"Для Украины – безвиз, а для России – без виз. Предложение Еврокомиссии остановить соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ – вынужденный шаг с учетом поддержки россиянами агрессии по отношению к Украине. Протесты против широкомасштабного вторжения в Украину имели место в РФ только в начале этой фазы открытой войны. Сейчас всё общество молчит".

Это означает либо безразличие, либо поддержку войны, считает эксперт.

Следующими шагами в этом направлении, по его мнению, может быть полный запрет на въезд россиян в ЕС, а также лишение права пребывания в ЕС тех россиян, которые поддерживают войну.

"Ведь в последнее время мы видим многолюдные митинги в европейских городах, организованные местными российскими общинами. Их главный лозунг – "да" войне. Вот против организаторов подобных митингов, прежде всего, и должны вводиться запреты на их дальнейшее пребывание в Европейском Союзе", – уверен Владимир Манько.

Визы россиянам станет получить сложнее, и они обойдутся дороже, но это не тотальный запрет, как предлагала и предлагает Украина

Доктор права, адвокат Иван Либерман предполагает, что визовые ограничения в таком виде никак не повлияют на РФ.

"В данной инициативе, в рекомендациях ЕК, речь идет исключительно о юридически-правовых аспектах, которые предлагается несколько пересмотреть. Да, визы станет получить сложнее. и они обойдутся дороже. Но это не тотальный запрет (возможно, с некоторыми исключениями) как предлагала и предлагает Украина", – поясняет эксперт.

Он также считает, что самой Украине следует пересмотреть абсолютно все, подписанные с РФ на официальном уровне документы. За всё время независимости. Провести их тщательный анализ.

"Следует оставить в силе лишь те, которые, по мнению украинской власти, соответствуют нашим национальным интересам с учетом нынешних реалий", – отмечает Иван Либерман.

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