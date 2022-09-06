Почему Байден против признания России государством-спонсором терроризма – чего опасаются США

Президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма. О чем говорит данное заявление? Почему Белый дом не идет на такой шаг, хоть есть все поводы для этого? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Сейчас США явно не готовы на признание России государством-спонсором терроризма

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян считает, что краткому "нет" от Байдена на вопрос, собирается ли он признавать РФ страной-спонсором терроризма, есть несколько пояснений.

"Первое – промежуточные выборы, которые состоятся в США в ноябре. Оппоненты Байдена будут апеллировать к тому, что он крайне сконцентрировался на противостоянии с Россией, но при этом не уделяет время внутренним проблемам. Более того – делает шаги на внешней арене за счет внутренней. Так что ему усиливать внешнеполитическую повестку сейчас в своих заявлениях и действиях – не совсем верный шаг. Данное пространство лучше использовать для поддержки Украины", – поясняет Олег Саакян.

Второй аргумент, по его мнению, в том, что Европа пока не обезопасила себя энергетически.

"Основные планы по отказу от российских энергоносителей вступят в силу зимой. И до этого ожидать, что США пойдут на признание России страной-спонсором терроризма, было бы крайне наивно. Это скорее ударило бы по единству западных стран, чем по самой РФ. А вот зимой, возможно, данная тема актуализируется – и позиция Байдена поменяется", – прогнозирует эксперт.

Третий фактор – ряд переговоров, которые Запад ведет с Китаем, Ираном, Арабским миром.

"И тут резкий шаг по признанию РФ государством-спонсором терроризма способен рикошетом бить по этим странам, подорвав и без того сложные переговоры, – отмечает Олег Саакян. – Именно поэтому, думаю, Байден дал на соответствующий вопрос такой однозначный и короткий ответ. Сейчас США явно не готовы на такой шаг".

США не готовы на прекращение отношений и сотрудничества не только с Россией, но и с государствами, которые являются ее партнерами

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун предполагает, что Байден не хочет признавать РФ страной-спонсором терроризма, потому что по законодательству (и США, и международному праву), такой шаг означает автоматическое прекращение отношений и сотрудничества не только с данной страной, но и с государствами, которые являются ее партнерами.

"В нашем случае речь может идти об Индии, Китае, ряде других государств, что точно не на руку США", – поясняет эксперт.

С другой стороны, продолжает он, как показала украино-российская война, зачастую то, на что мировые лидеры сперва говорят "нет", потом превращается в "да". Во многом благодаря мужеству ВСУ, активной работе украинских президента, МИД, всего общества.

"Так что нам следует не прекращать давления. Как на своих партнеров, так и на те же Индию и Китай – с целью смены их позиции", – констатирует Максим Джигун.

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