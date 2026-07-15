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ЕС продолжает защиту для украинцев, но не для всех: жесткое решение в отношении мужчин

Послы ЕС согласовали продление защиты до 2028 года. Военнообязанные мужчины теперь будут иметь новые условия

15 июля 2026, 11:50
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Slava Kot

Послы стран Европейского Союза согласовали продление механизма временной защиты граждан Украины до 4 марта 2028 года. Однако решение подразумевает важные изменения. Так, вновь прибывшие военнообязанные мужчины больше не смогут автоматически получать этот статус.

ЕС продолжает защиту для украинцев, но не для всех: жесткое решение в отношении мужчин

ЕС продолжает временную защиту украинцев до 2028 года. Фото из открытых источников

Как сообщила пресс-служба Совета ЕС, государства-члены поддержали продление защиты еще на один год, отметив необходимость одновременно помогать украинцам, спасающимся от войны, и учитывать потребности Украины в условиях полномасштабной российской агрессии.

"Сегодня мы решили продлить статус защиты для спасающихся от войны еще на один год — до марта 2028 года", — отметили в Совете ЕС.

Статус временной защиты дает украинцам право легально проживать в странах Евросоюза, работать, пользоваться медицинскими и социальными услугами, получать жилищную помощь, а также обеспечивает доступ детей к образованию.

Вместе с тем вводится новое условие для тех, кто будет обращаться за защитой после вступления решения в силу. Военнообязанные граждане Украины должны будут подтвердить, что выполняют или исполнили свои военные обязанности в соответствии с украинским законодательством. В качестве примера в Совете ЕС назвали паспорт со штампом о законном выезде из Украины или официальный бумажный или электронный документ, подтверждающий освобождение от воинской обязанности или выполнение соответствующих требований.

Пока решение согласовано на уровне послов государств-членов. Окончательное утверждение ожидается позже в июле. После этого новые правила вступят в силу во всех странах ЕС, применяющих механизм временной защиты.

Ранее портал "Комментарии" сообщил о реакции Кремля на заявление Мерца о гарантиях безопасности для Украины.

Также "Комментарии" писали, что Лавров обвинил Европу в срыве соглашения РФ и США.



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