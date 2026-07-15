ЕС продолжает защиту для украинцев, но не для всех: жесткое решение в отношении мужчин

Послы стран Европейского Союза согласовали продление механизма временной защиты граждан Украины до 4 марта 2028 года. Однако решение подразумевает важные изменения. Так, вновь прибывшие военнообязанные мужчины больше не смогут автоматически получать этот статус.

ЕС продолжает временную защиту украинцев до 2028 года. Фото из открытых источников

Как сообщила пресс-служба Совета ЕС, государства-члены поддержали продление защиты еще на один год, отметив необходимость одновременно помогать украинцам, спасающимся от войны, и учитывать потребности Украины в условиях полномасштабной российской агрессии.

"Сегодня мы решили продлить статус защиты для спасающихся от войны еще на один год — до марта 2028 года", — отметили в Совете ЕС.

Статус временной защиты дает украинцам право легально проживать в странах Евросоюза, работать, пользоваться медицинскими и социальными услугами, получать жилищную помощь, а также обеспечивает доступ детей к образованию.

Вместе с тем вводится новое условие для тех, кто будет обращаться за защитой после вступления решения в силу. Военнообязанные граждане Украины должны будут подтвердить, что выполняют или исполнили свои военные обязанности в соответствии с украинским законодательством. В качестве примера в Совете ЕС назвали паспорт со штампом о законном выезде из Украины или официальный бумажный или электронный документ, подтверждающий освобождение от воинской обязанности или выполнение соответствующих требований.

Пока решение согласовано на уровне послов государств-членов. Окончательное утверждение ожидается позже в июле. После этого новые правила вступят в силу во всех странах ЕС, применяющих механизм временной защиты.

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