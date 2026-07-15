ЄС продовжує захист для українців, але не для всіх: жорстке рішення щодо чоловіків

Посли країн Європейського Союзу погодили продовження механізму тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2028 року. Однак рішення передбачає важливі зміни. Так, новоприбулі військовозобов'язані чоловіки більше не зможуть автоматично отримувати цей статус.

ЄС продовжує тимчасовий захист українців до 2028 року. Фото з відкритих джерел

Як повідомила пресслужба Ради ЄС, держави-члени підтримали продовження захисту ще на один рік, наголосивши на необхідності одночасно допомагати українцям, які рятуються від війни, та враховувати потреби України в умовах повномасштабної російської агресії.

"Сьогодні ми вирішили продовжити статус захисту для тих, хто рятується від війни, ще на один рік — до березня 2028 року", — зазначили у Раді ЄС.

Статус тимчасового захисту надає українцям право легально проживати в країнах Євросоюзу, працювати, користуватися медичними та соціальними послугами, отримувати житлову допомогу, а також забезпечує доступ дітей до освіти.

Разом з тим запроваджується нова умова для тих, хто звертатиметься по захист після набуття чинності рішення. Військовозобов'язані громадяни України повинні будуть підтвердити, що виконують або виконали свої військові обов'язки відповідно до українського законодавства. Як приклад у Раді ЄС назвали паспорт зі штампом про законний виїзд з України або офіційний паперовий чи електронний документ, який підтверджує звільнення від військового обов'язку чи виконання відповідних вимог.

Поки що рішення погоджене лише на рівні послів держав-членів. Остаточне затвердження очікується пізніше у липні. Після цього нові правила набудуть чинності в усіх країнах ЄС, які застосовують механізм тимчасового захисту.

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