Лавров звинуватив Європу у зриві угоди РФ та США: який ультиматум Путіна все ще не виконано

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що європейські держави нібито намагаються зірвати домовленості між Москвою та Вашингтоном щодо врегулювання війни проти України. Таку заяву глава російського зовнішньополітичного відомства зробив за підсумками переговорів із міністром закордонних справ Чада Абдулайє Сабре Фадулом.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

За словами Лаврова, російська сторона обговорила із закордонними партнерами останні події навколо української кризи та висловила стурбованість діями європейських країн. Він стверджує, що держави Європи ведуть "політичну гру", спрямовану на підрив існуючих контактів між Росією та Сполученими Штатами.

При цьому глава МЗС РФ не уточнив, про які саме домовленості йдеться і які конкретні дії європейських столиць Москва вважає спробою втручання.

Під час виступу Лавров також послався на заяви російського президента Володимира Путіна, який раніше говорив, що у разі невиконання досягнутих угод Росія має намір добиватися поставленої мети іншими способами. Йдеться про вимоги, які Кремль озвучив влітку 2024 року і які Москва продовжує використовувати як основу своєї позиції щодо війни проти України.

p align="justify"> Таким чином, російська дипломатія знову пов'язала перспективи можливого врегулювання з виконанням власних умов, одночасно поклавши відповідальність за ускладнення переговорного процесу на європейські держави. Заява Лаврова прозвучала на тлі міжнародних дискусій про шляхи завершення війни та посилення підтримки України з боку західних союзників.

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