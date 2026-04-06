ЕС против ударов по Ирану: Кошта резко ответил на угрозы Трампа

Президент Европейского совета Антониу Кошта выступил с жестким заявлением о возможных ударах по инфраструктуре Ирана, подчеркнув, что такие действия неприемлемы и нарушают международное право.

Его комментарий появился на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который пригрозил атаковать электростанции и мосты Ирана в случае, если не будет разблокирован Ормузский пролив.

Кошта подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре, в частности энергетическим объектам, незаконны независимо от конфликта. По его словам, подобные действия уже осуждались в контексте войны России против Украины и должны получать такую же оценку в любом другом случае.

Он также подчеркнул, что больше всего от эскалации пострадает гражданское население Ирана, которое уже находится под давлением внутренних проблем. Расширение военных действий, по его словам, лишь усугубит гуманитарный кризис.

Глава Евросовета призвал к дипломатическому урегулированию конфликта, подчеркнув, что только переговоры могут устранить его первопричины. В этом контексте Европейский Союз призывает Тегеран прекратить атаки в регионе и обеспечить свободу судоходства через Ормуз.

Кошта подчеркнул, что дальнейшая эскалация не приведет к миру, а лишь усложнит ситуацию, в то время как реальный шанс на стабилизацию дают исключительно переговорные усилия с участием международных партнеров.

Читайте также на портале "Комментарии" — в результате обстрела погиб глава разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Хадеми. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Tasnim".

В материале отмечается, что Хадеми погиб в результате "американо-сионистской террористической атаки" сегодня на рассвете. Его охарактеризовали как "авторитетного и образованного" руководителя разведывательного ведомства.



