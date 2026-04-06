ЄС проти ударів по Ірану: Кошта різко відповів на погрози Трампа

Президент Європейської ради Антоніу Кошта виступив із жорсткою заявою щодо можливих ударів по інфраструктурі Ірану, наголосивши, що такі дії є неприйнятними та порушують міжнародне право.

Антоніу Кошта. Фото: із відкритих джерел

Його коментар з’явився на тлі заяв президента США Дональда Трампа, який пригрозив атакувати електростанції та мости Ірану у разі, якщо не буде розблокована Ормузька протока.

Кошта підкреслив, що удари по цивільній інфраструктурі, зокрема енергетичних об’єктах, є незаконними незалежно від конфлікту. За його словами, подібні дії вже засуджувалися у контексті війни Росії проти України і мають отримувати таку ж оцінку в будь-якому іншому випадку.

Він також наголосив, що найбільше від ескалації постраждає цивільне населення Ірану, яке вже перебуває під тиском внутрішніх проблем. Розширення військових дій, за його словами, лише поглибить гуманітарну кризу.

Глава Євроради закликав до дипломатичного врегулювання конфлікту, підкресливши, що лише переговори можуть усунути його першопричини. У цьому контексті Європейський Союз закликає Тегеран припинити атаки в регіоні та забезпечити свободу судноплавства через Ормуз.

Кошта наголосив, що подальша ескалація не приведе до миру, а лише ускладнить ситуацію, тоді як реальний шанс на стабілізацію дають виключно переговорні зусилля за участі міжнародних партнерів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — внаслідок обстрілу загинув глава розвідки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Маджид Хадемі. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Tasnim".

У матеріалі зазначається, що Хадемі загинув у результаті "американо-сіоністської терористичної атаки" сьогодні на світанку. Його охарактеризували як "авторитетного та освіченого" керівника розвідувального відомства.



