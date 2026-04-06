В Ірані хапаються за голову: кого цього разу ліквідовано у результаті ударів США

Внаслідок обстрілу загинув глава розвідки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Маджид Хадемі. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Tasnim".

Іран. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі зазначається, що Хадемі загинув у результаті "американо-сіоністської терористичної атаки" сьогодні на світанку. Його охарактеризували як "авторитетного та освіченого" керівника розвідувального відомства.

Також повідомляється, що Хадемі майже 50 років служив у розвідувальних і контррозвідувальних структурах корпусу, обіймаючи керівні посади на різних рівнях. Раніше він очолював організацію захисту інформації Міністерства оборони та відомство КВІР із "захисту інформації".

Хадемі було призначено головою розвідки іранського КВІР 20 червня минулого року замість Мохаммада Каземі, який загинув під час ізраїльського удару.

