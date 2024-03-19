ЕС пытается тайно присоединить Украину: чего боится Брюссель

На данном этапе руководство Европейского Союза не готово публично говорить о принятии новых членов на фоне протестов со стороны фермеров, а также предстоящих выборов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, многие фермеры придерживаются мнения, что у них возникли проблемы из-за конкуренции с дешевым импортом из-за пределов ЕС. Вторая причина – высокие цены за топливо и экологические нормы Брюсселя. Тем временем европейские лидеры идут на уступки, чтобы успокоить фермеров и сводят к минимуму разговоры о расширении блока, особенно когда до выборов в ЕС осталось всего 3 месяца.

По словам некоторых официальных лиц союза, они желают держать в тайне работу по подготовке к окончательной интеграции Украины, Молдовы, а также ряда стран Западных Балкан из-за того, что это будет иметь побочные эффекты для фермеров.

"Давайте будем честными: никто не хочет говорить об этом (расширение, — ред.) перед европейскими выборами. Разговоры об уменьшении субсидий для европейских фермеров — это не то, что вы хотели бы поместить на лозунги вашей кампании — или дать в качестве избирательной амуниции ультраправым", — заявил один из чиновников ЕС.

Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая планирует возглавить действующую должность во второй раз, пообещала подготовить блок для Украины. Во время речи в сентябре 2023 года она заявила, что этот вопрос важно решить "сегодня, если мы хотим быть готовыми к завтрашнему дню" и призвала Европу "думать масштабно и создать собственную судьбу".

Авторы материала обращают внимание, что задача по интеграции Украины является очень сложной. Разрушенная войной страна станет самой большой территорией блока, а Киев имел бы значительное влияние в Европарламенте и Совете ЕС.

Украина, когда станет членом блока, будет иметь один из самых низких ВВП, что создало бы серьезную нагрузку на политику сплоченности блока. Интеграция Украины означала бы, что в течение семи лет в страну будет поступать около 186 миллиардов евро средств ЕС. Это, со своей стороны означало бы, что всем остальным странам блока "придется платить больше и получать меньше".

"Блок решил, что подготовка к окончательной интеграции Украины, Молдовы, Грузии и шести стран Западных Балкан должна осуществляться внутри страны, а не на глазах общественности", — добавляет издание.

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