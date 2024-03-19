ЕС пытается тайно присоединить Украину: чего боится Брюссель

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Кравцев Сергей
На данном этапе руководство Европейского Союза не готово публично говорить о принятии новых членов на фоне протестов со стороны фермеров, а также предстоящих выборов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".
Украина-ЕС. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, многие фермеры придерживаются мнения, что у них возникли проблемы из-за конкуренции с дешевым импортом из-за пределов ЕС. Вторая причина – высокие цены за топливо и экологические нормы Брюсселя. Тем временем европейские лидеры идут на уступки, чтобы успокоить фермеров и сводят к минимуму разговоры о расширении блока, особенно когда до выборов в ЕС осталось всего 3 месяца.
По словам некоторых официальных лиц союза, они желают держать в тайне работу по подготовке к окончательной интеграции Украины, Молдовы, а также ряда стран Западных Балкан из-за того, что это будет иметь побочные эффекты для фермеров.
Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая планирует возглавить действующую должность во второй раз, пообещала подготовить блок для Украины. Во время речи в сентябре 2023 года она заявила, что этот вопрос важно решить "сегодня, если мы хотим быть готовыми к завтрашнему дню" и призвала Европу "думать масштабно и создать собственную судьбу".
Авторы материала обращают внимание, что задача по интеграции Украины является очень сложной. Разрушенная войной страна станет самой большой территорией блока, а Киев имел бы значительное влияние в Европарламенте и Совете ЕС.
Украина, когда станет членом блока, будет иметь один из самых низких ВВП, что создало бы серьезную нагрузку на политику сплоченности блока. Интеграция Украины означала бы, что в течение семи лет в страну будет поступать около 186 миллиардов евро средств ЕС. Это, со своей стороны означало бы, что всем остальным странам блока "придется платить больше и получать меньше".
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