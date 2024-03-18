Смогут ли внутри ЕС договориться об отправке войск в Украину: в МИД Литвы озвучили прогноз

На встрече министров иностранных дел стран ЕС глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил сомнение в том, что страны Европейского Союза на данный момент способны выработать единую позицию относительно потенциальной отправки западных войск на территорию Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЕП".

Отправка войск в Украину. Фото: из открытых источников

Ландсбергис высказался относительно того, будут ли обсуждать министры возможность выработки единой позиции по размещению западных войск в Украине.

"Я не думаю, что есть возможность согласовать что-то вроде этого", – сказал Ландсбергис.

"Мы доказали в прошлом неспособность договориться относительно менее чувствительных вопросов... Поэтому я не верю, что мы сможем договориться о чем-то вроде этого", – добавил глава МИД Литвы.

Дипломат отметил, что позицией Литвы является готовность "рассмотреть все опции и быть частью коалиции, которая поможет Украине выиграть эту войну".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон, который в последнее время активизировался в ракурсе поддержки Украины в войне против России (в том числе инициировав дискуссию об отправке нам на помощь войск стран-членов НАТО, о создании дальнобойной коалиции), сделал еще ряд заявлений по этому поводу. Среди прочего, подчеркнул, что Россия не должна победить, а территориальная целостность Украины является фундаментальной ценностью. Также обещал приехать в нашу страну с конкретными предложениями и решениями. Кроме того, признался, что обратится к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой прекратить боевые действия на войне в Украине во время Олимпийских игр 2024 года, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа. Как оцениваете заявления Макрона? Какие из них могут воплотиться в жизнь? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



