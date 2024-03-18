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Смогут ли внутри ЕС договориться об отправке войск в Украину: в МИД Литвы озвучили прогноз

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сомневается, что ЕС сформирует единую позицию по западным войскам в Украине

сегодня, 12:02
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Кравцев Сергей
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На встрече министров иностранных дел стран ЕС глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил сомнение в том, что страны Европейского Союза на данный момент способны выработать единую позицию относительно потенциальной отправки западных войск на территорию Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЕП".

Смогут ли внутри ЕС договориться об отправке войск в Украину: в МИД Литвы озвучили прогноз

Отправка войск в Украину. Фото: из открытых источников

Ландсбергис высказался относительно того, будут ли обсуждать министры возможность выработки единой позиции по размещению западных войск в Украине.

"Я не думаю, что есть возможность согласовать что-то вроде этого", – сказал Ландсбергис.

"Мы доказали в прошлом неспособность договориться относительно менее чувствительных вопросов... Поэтому я не верю, что мы сможем договориться о чем-то вроде этого", – добавил глава МИД Литвы.

Дипломат отметил, что позицией Литвы является готовность "рассмотреть все опции и быть частью коалиции, которая поможет Украине выиграть эту войну".

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