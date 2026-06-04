ЕС разделился из-за ограничений для украинских мужчин: какие страны "за" такое решение

В Европейском Союзе началась дискуссия о возможном изменении правил временной защиты для украинских граждан. Одним из наиболее обсуждаемых предложений стало ограничение действия специальных механизмов поддержки для мужчин призывного возраста, которые находятся на территории стран ЕС после начала полномасштабной войны.

Мужчины из Украины за границей. Фото: из открытых источников

Вопрос был поднят накануне заседания Совета ЕС по внутренним делам в Люксембурге. Несколько государств уже выразили готовность рассмотреть новые подходы к предоставлению убежища украинцам.

Так, Германия выступает за продление действия директивы о временной защите, однако предлагает изменить условия для отдельных категорий граждан. По словам главы МВД ФРГ Александера Добриндта, мужчины призывного возраста могли бы проходить стандартную процедуру получения убежища вместо автоматического продления существующего статуса.

Похожую позицию заняла Швеция. Министр миграции Йохан Форсселль считает логичным обсуждение исключений для граждан, которые в Украине подпадают под ограничения на выезд. В Польше также допускают возможность введения дополнительных условий для военнообязанных украинцев, хотя категорически отвергают идею деления регионов Украины на "безопасные" и "небезопасные".

В то же время единой позиции в Евросоюзе пока нет. Ряд государств призывает сохранить действующую систему без изменений. Представители Эстонии и Люксембурга подчеркивают, что любые решения должны приниматься только после консультаций с украинскими властями.

По словам еврокомиссара по внутренним делам Магнуса Бруннера, вопрос исключения мужчин в возрасте от 23 до 60 лет из механизма временной защиты действительно находится среди обсуждаемых вариантов. Однако окончательное решение еще не принято.

Сейчас временной защитой в странах ЕС пользуются более 4,3 миллиона граждан Украины. Наибольшее количество переселенцев проживает в Германии, Польше и Чехии. Поэтому любое изменение правил может затронуть судьбы сотен тысяч людей и стать одной из самых резонансных миграционных тем в Европе за последние годы.

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