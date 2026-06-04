ЄС розділився через обмеження для українських чоловіків: які країни за таке рішення

У Європейському Союзі розпочалася дискусія щодо можливої зміни правил тимчасового захисту для українських громадян. Однією з найбільш обговорюваних пропозицій стало обмеження дії спеціальних механізмів підтримки для чоловіків призовного віку, які перебувають на території країн ЄС після початку повномасштабної війни.

Чоловіки із України за кордоном. Фото: із відкритих джерел

Питання було порушено напередодні засідання Ради ЄС із внутрішніх справ у Люксембурзі. Декілька держав уже висловили готовність розглянути нові підходи до надання притулку українцям.

Так Німеччина виступає за продовження дії директиви про тимчасовий захист, проте пропонує змінити умови для окремих категорій громадян. За словами глави МВС ФРН Александера Добріндта, чоловіки призовного віку могли б проходити стандартну процедуру отримання притулку замість автоматичного продовження існуючого статусу.

Схожу позицію зайняла Швеція. Міністр міграції Йохан Форсселль вважає за логічне обговорення винятків для громадян, які в Україні підпадають під обмеження на виїзд. У Польщі також допускають можливість запровадження додаткових умов для військовозобов'язаних українців, хоча категорично відкидають ідею поділу регіонів України на безпечні та небезпечні.

Водночас, єдиної позиції в Євросоюзі поки немає. Ряд держав закликають зберегти діючу систему без змін. Представники Естонії та Люксембургу наголошують, що будь-які рішення мають ухвалюватися лише після консультацій з українською владою.

За словами єврокомісара з внутрішніх справ Магнуса Бруннера, питання виключення чоловіків віком від 23 до 60 років із механізму тимчасового захисту справді перебуває серед обговорюваних варіантів. Однак остаточного рішення ще не ухвалено.

Наразі тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються понад 4,3 мільйони громадян України. Найбільша кількість переселенців проживає у Німеччині, Польщі та Чехії. Тому будь-яка зміна правил може торкнутися долі сотень тисяч людей і стати однією з найрезонансніших міграційних тем у Європі за останні роки.

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