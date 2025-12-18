ЕС решает судьбу финансирования Украины: между какими двумя вариантами колеблется

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении провести интенсивные дискуссии по финансированию Украины на следующие два года. По ее словам, планируется выделить Киеву 90 млрд евро, что покроет около двух третей необходимых 137 млрд евро, оцененных Евросоюзом и МВФ. Об этом фон дер Ляйен сообщила перед началом заседания Европейского Совета в Брюсселе.

Репарационный кредит. Фото: из открытых источников

"Наша главная цель на этом Европейском Совете – обеспечить мир для Украины. Для этого стране необходимо надежное финансирование на 2026 и 2027 годы", – подчеркнула она.

Президент Еврокомиссии отметила, что для принятия решения предлагаются два варианта финансирования: через бюджет ЕС путем заимствований или через репарационный кредит. Сегодня состоится обсуждение, какой из них выбрать.

"Это будут интенсивные обсуждения для меня", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Еврочиновник добавила, что ключевым результатом встречи должно стать окончательное решение о финансовой поддержке Украины.

"Мы не оставим Европейский Совет без решения – один из двух вариантов должен быть согласован", – заявила президент Еврокомиссии.

Кроме того, фон дер Ляйен прокомментировала обеспокоенность Бельгии об использовании замороженных российских активов. Она отметила, что в случае одобрения репарационного кредита риски должны быть распределены между всеми странами ЕС, отметив принцип солидарности, который лежит в основе Союза.

Читайте на портале "Комментарии" — европейские дипломаты накануне саммита лидеров ЕС, который запланирован на четверг, 18 декабря, пытаются найти компромисс в последний момент, чтобы сохранить соглашение о предоставлении Украине жизненно важной финансовой помощи. Однако шансы на договоренность остаются невысокими, сообщает Politico.



