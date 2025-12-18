ЄС вирішує долю фінансування України: між якими двома варіантами вагається

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір провести інтенсивні дискусії щодо фінансування України на наступні два роки. За її словами, планується виділити Києву 90 млрд євро, що покриє близько двох третин від необхідних 137 млрд євро, оцінених Євросоюзом та МВФ. Про це фон дер Ляєн повідомила перед початком засідання Європейської Ради у Брюсселі.

Репараційний кредит. Фото: з відкритих джерел

"Наша головна мета на цій Європейській Раді – забезпечити мир для України. Для цього країні необхідне надійне фінансування на 2026 і 2027 роки", – наголосила вона.

Президентка Єврокомісії зазначила, що для ухвалення рішення пропонуються два варіанти фінансування: через бюджет ЄС шляхом запозичень або ж через репараційний кредит. Сьогодні відбудеться обговорення, який із них обрати.

"Це будуть інтенсивні обговорення для мене", – підкреслила фон дер Ляєн.

Єврочиновниця додала, що ключовим результатом зустрічі має стати остаточне рішення щодо фінансової підтримки України.

"Ми не залишимо Європейську Раду без рішення – один із двох варіантів має бути погоджений", – заявила президентка Єврокомісії.

Крім того, фон дер Ляєн прокоментувала занепокоєння Бельгії щодо використання заморожених російських активів. Вона зазначила, що у разі схвалення репараційного кредиту ризики повинні бути розподілені між усіма країнами ЄС, наголосивши на принципі солідарності, який лежить в основі Союзу.

