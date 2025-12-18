На Заході заявили, що настає останній момент для допомоги Україні: про що йдеться

Європейські дипломати напередодні саміту лідерів ЄС, який заплановано на четвер, 18 грудня, намагаються знайти компроміс в останній момент, щоб зберегти угоду про надання Україні життєво важливої фінансової допомоги. Однак, шанси на домовленість залишаються невисокими, повідомляє Politico.

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, увечері в середу країни ЄС публічно розділилися на два непримиренні табори. Суперечка розгорілася навколо джерела фінансування для Києва. Одна група наполягає на наданні кредиту рахунок заморожених резервів за Центральний банк Росії, більшість яких зберігається у бельгійському депозитарії Euroclear. Інша пропонує альтернативний варіант – підтримку України через загальний борг ЄС гарантований бюджетом співтовариства.

Німеччина, а також держави Північної та Східної Європи стверджують, що використання російських активів не має реальної альтернативи. У той же час Бельгія та Італія активно просувають так званий план Б – спільні запозичення. Проти конфіскації активів також виступають Болгарія, Мальта, Угорщина та Словаччина. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала розглянути обидва варіанти, наголосивши, що ЄС має зробити вибір між використанням активів і колективним боргом.

За словами дипломатів, ключовим елементом можливого компромісу може стати виключення Угорщини та Словаччини із схеми погашення боргу. При цьому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляє, що питання російських активів фактично зняте, проте низка дипломатів стверджує, що цей механізм залишається "єдиним варіантом".

Експерти зазначають, що тупикова ситуація може змусити Єврокомісію шукати обхідні рішення, які дають змогу продовжити фінансову підтримку України та одночасно зберегти політичний баланс усередині ЄС.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ризики для Києва збільшилися: що тепер говорять у ЄС про репараційний кредит для України.



