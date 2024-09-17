ЕС решил не смотреть на то, что решат США: какую помощь получит Украина

ЕС готовится предоставить новое финансирование к концу года независимо от того, как решат действовать США, где президентская гонка выходит на финишную прямую. Деньги будут выделены в соответствии с предложением G7 об использовании замороженных российских активов для помощи Киеву. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "Financial Times".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Авторы материала сослались на трех человек, участвовавших в переговорах. Они заявили, что односторонние действия предпринимаются на фоне обеспокоенности Брюсселя тем, что Венгрия помешает блоку предоставить гарантии, необходимые США для участия в схеме заморозки активов. Правительство самого пророссийского лидера ЕС Виктора Орбана предпринимало попытки отложить принятие решения по схеме заморозки активов до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Но Брюссель отказался ждать. Он должен начать работу над любой альтернативой в течение следующих нескольких недель, поскольку такой шаг будет зависеть от полномочий, которые истекают в конце года.

Средства предназначены для финансовой стабильности Украины, которая, по данным украинского правительства и МВФ, в 2025 году столкнется с дефицитом финансирования в размере 38 млрд долларов. Киев не скрывает, что не сможет продержаться без западных финансовых вливаний, чтобы продолжать функционировать, в то время как Россия усиливает атаки на украинскую инфраструктуру.

Согласно проекту юридического предложения, с которым ознакомилась FT, ЕС привлечет неопределенное количество миллиардов в виде кредитов для Украины к концу 2024 года. Такой шаг, расширение существующей программы помощи, потребует лишь поддержки большинства, а не единогласия, что устранит право вето Будапешта. Окончательная цифра может варьироваться от 20 до 40 млрд евро и будет установлена Европейской комиссией после консультаций с государствами-членами, заявили чиновники.

"Мы всегда можем действовать самостоятельно", — сказал представитель ЕС.

Издание уточняет, первоначальная схема — с участием США — остается планом комиссии A, чиновники утверждают, что им нужна альтернатива, если Будапешт сохранит свое право вето до выборов в США.

Читайте также на портале "Комментарии" — действия Байдена снова поставили под угрозу помощь Украине: что произошло.



