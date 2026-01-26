ЕС решил полностью отказаться от российского газа: две страны заявили, что подадут в суд

Страны Евросоюза окончательно одобрили постепенный план по запрету импорта российского газа. Полностью его реализовать планируют до конца 2027 года.

Евросоюз принял решение по российскому газу. Фото: из открытых источников

В то же время два государства ЕС сразу же отметили, что будут обжаловать это решение в суде. В частности, об этом написал в соцсетях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Венгрия подаст иск в Суд Европейского Союза, как только решение о плане REPowerEU, направленном на полный запрет импорта в ЕС российских нефти и газа, будет официально опубликовано.

"План REPowerEU базируется на юридической хитрости, представляя санкционные меры как решение торговой политики во избежание единодушия. Это полностью противоречит собственным правилам ЕС. Договоры четко определяют: решения по энергетическому балансу относятся к национальной компетенции", – отметил Сийярто.

Об аналогичных намерениях заявил также министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. По его словам, Словакия не готова к разрыву энергетических связей с РФ.

"Мы не можем принять решения, не отражающие реальные возможности и конкретные обстоятельства отдельных стран и не обеспечивающих справедливый, реалистичный и социально устойчивый переход для всех государств-членов. Поэтому Словакия обратится в Суд ЕС и начнет процедуру, направленную на отмену этого регламента", – заявил Бланар.

