ЄС вирішив повністю відмовитись від російського газу: дві країни заявили, що подадуть до суду

Країни Євросоюзу остаточно схвалили поступовий план щодо заборони імпорту російського газу. Повністю його втілити планують до кінця 2027 року.

Євросоюз ухвалив рішення щодо російського газу. Фото: з відкритих джерел

Водночас дві держави ЄС відразу ж наголосили, що оскаржуватимуть це рішення у суді. Зокрема, про це написав у соцмережах міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

За його словами, Угорщина подасть позов до Суду Європейського Союзу, як тільки рішення щодо плану REPowerEU, спрямованого на повну заборону імпорту до ЄС російських нафти і газу, буде офіційно опубліковане.

"План REPowerEU базується на юридичній хитрості, представляючи санкційні заходи як рішення торговельної політики, щоб уникнути одностайності. Це повністю суперечить власним правилам ЄС. Договори чітко визначають: рішення щодо енергетичного балансу належать до національної компетенції", – зазначив Сійярто.

Про аналогічні наміри заявив також міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар. За його словами, Словаччина не готова до розриву енергетичних зв’язків із РФ.

"Ми не можемо прийняти рішення, які не відображають реальні можливості та конкретні обставини окремих країн і не забезпечують справедливий, реалістичний та соціально стійкий перехід для всіх держав-членів. Тому Словаччина звернеться до Суду ЄС і розпочне процедуру, спрямовану на скасування цього регламенту", – заявив Бланар.

Як повідомляв портал "Коментарі", у перших версіях 20-пунктного мирного плану, який обговорюється на переговорах за участю США, була зафіксована дата вступу України до Європейського Союзу у 2027 році. Однак наразі це положення переглядають через відсутність єдиної позиції серед держав-членів ЄС.