Вступу України до ЄС у 2027 році не буде: хто проти плану США

У перших версіях 20-пунктного мирного плану, який обговорюється на переговорах за участю США, була зафіксована дата вступу України до Європейського Союзу у 2027 році. Однак наразі це положення переглядають через відсутність єдиної позиції серед держав-членів ЄС. Про це повідомляє Financial Times.

Членство України у ЄС. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, саме внутрішні суперечності в Євросоюзі стали ключовим фактором, який змусив відмовитися від чітко визначеного терміну. Водночас у Вашингтоні євроінтеграцію України розглядають як одну з базових складових ширшого мирного врегулювання та елемент довгострокової стабільності в регіоні.

Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка наголосив, що вступ України до ЄС можливий лише за умови "дуже сміливої політичної волі" з боку всіх країн блоку. За його словами, як для України, так і для самої Європи принципово важливо мати чітке політичне зобов’язання щодо членства, бажано із конкретною датою.

Качка підтвердив, що Київ і надалі наполягає на максимальному прискоренні євроінтеграції в межах мирних домовленостей, проте визнав: узгодженого календаря вступу наразі не існує.

Паралельно в ЄС обговорюють можливість зміни самого підходу до розширення. Серед варіантів – дворівнева модель членства, яка дозволила б Україні приєднатися до Союзу ще до повного виконання всіх вимог, але з обмеженим доступом до окремих інструментів і переваг.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Україна потенційно може бути готовою до членства до 2030 року. Водночас, за словами Тараса Качки, з огляду на геополітичні виклики цей процес теоретично можна суттєво пришвидшити, хоча остаточні рішення залишаються предметом переговорів.

